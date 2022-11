BMW presenta la nuova R 1250 RS 2023. Il prezzo

Mentre la maggioranza delle case mostra le novità 2023 a EICMA, BMW Motorrad ha presentato prima la nuova R 1250 R e ora svela anche la R 1250 RS del prossimo anno. Per la sport touring in versione 2023 un aggiornamento a livello di elettronica e dotazioni, mentre restano al suo posto la ciclistica il motore boxer da 1.254 cc ShiftCam capace di 136 CV a 7.750 giri/min e 143 Nm di coppia a 6.250 giri/min.

BMW R 1250 RS 2023

Le novità più significative sono sotto le carene e riguardano aiuti alla guida e controlli elettronici. Sulla nuova BMW R 1250 RS 2023 controllo automatico della stabilità DTC e modalità di guida Eco sono di serie. Nel primo caso il sistema garantisce la trazione ai massimi livelli, mentre la nuova modalità di guida, che va ad aggiungersi a Road e Rain, aiuta il pilota a viaggiare con la massima efficienza possibile. I riding mode Pro, invece, sono optional.

ABS PRO Sulla nuova R 1250 RS arrivano di serie anche il sistema Integral ABS Pro, che garantisce una frenata sicura anche in curva, mentre il Dynamic Brake Control (DBC) aiuta ulteriormente il pilota nelle frenate di emergenza. Alla presa di corrente di bordo da 12 volt si aggiunge di serie un'ulteriore presa USB-A, mentre anche la chiamata di emergenza intelligente è di serie. Non solo miglioramenti a livello tecnico ma anche estetico: sulla BMW R 1250 RS 2023 arrivano le luci DRL e indicatori di direzione a LED ridisegnati.

A TUTTO COMFORT Come optional sono poi disponibili sella di pilota e passeggero riscaldabili: la prima con 5 livelli, regolabili direttamente dai blocchetti e visualizzabili sul TFT, mentre la seconda, con 2 possibili temperature, ha un pulsante sul telaietto posteriore. Infine, per stare ancora più comodi, sono disponibili come optional i manubri tubolari, leggermente più larghi e più alti di quelli standard e meno inclinati.

La nuova BMW R 1250 RS 2023

La nuova BMW R 1250 RS 2023 è disponibile nella livrea bianca Icegrey con telaio nero, ma anche in altre 2 differenti versioni, Triple Black e Sport. La Triple è in nero metallizzato con telaio grigio e pinze freno dorate, spoiler motore in acciaio inox, finiture serbatoio Pure, posteriore singolo (in alternativa è disponibile il pacchetto passeggero). La Sport, in livrea bianca, rossa e blu, si caratterizza per la presenza di pinze dei freni anteriori e posteriori dorate, spoiler anteriore blu, parabrezza, cover posteriore monoposto (anche per lei è disponibile il pacchetto passeggero). I prezzi della nuova BMW R 1250 RS 2023 partono da quota 17.050 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 11/11/2022