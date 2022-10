Nuova BMW R 1250 R 2023, ecco come cambia la roadster

Niente motore boxer 1.300 cc (per ora) ma una buona iniezione di tecnologia per la roadster BMW R 1250 R 2023. Dettagli e prezzi

Una storia ricca di successi quella del motore boxer inserito all’interno di una roadster, BMW aggiunge un nuovo capitolo con la nuova R 1250 R 2023, che rimane fedele alle tradizioni (motore boxer, ruota da 17 pollici all’anteriore) ma fa un passo in avanti verso l’era moderna migliorando la dotazione tecnologica, ormai quasi indispensabile. Scopriamo le novità che la caratterizzano, gli allestimenti e i prezzi.

Nuova BMW R 1250 R 2023, la versione standard

Nuova BMW R 1250 R 2023, il faro è ora full LED

In linea generale la nuova R 1250 R non stravolge il suo aspetto di roadster potente e muscolosa, serve occhio attento per notare che qualcosa di nuovo sul frontale c’è ed è proprio il nuovo faro anteriore, ora full LED con DRL e funzione cornering ma solo con l’optional Dynamic Head Light. Le altre modifiche sono ancora più impercettibili, cambiano colori e finiture delle cover laterali del radiatore e le grafiche, ma a quelle ci arriviamo tra poco.

NUOVI RIDING MODE Il centro del palcoscenico è sempre per il motore boxer, per il momento ancora in cilindrata 1.253 cc dato che il 1.300 è ancora in fase di test come vi abbiamo detto in questo articolo, ma per lui ci sono nuovi riding mode offerti di serie. In tema di fuel saving arriva anche sulla roadster la mappa ECO, che permette di risparmiare carburante seguendo i consigli di guida forniti sullo strumento e sfruttando curve di coppia e logiche d’erogazione più conservative. Di serie i Riding mode diventano dunque ECO, Rain e Road, con l’optional Riding Mode Pro si aggiungono le mappature Dynamic e Dynamic Pro. Con questo optional si può usufruire anche del controllo della coppia di trascinamento del motore (MSR, utile in condizioni di guida insidiose (bagnato o scarsa aderenza).

PIÙ SICURA Sempre in tema sicurezza – che quando migliora non è mai male – sono da segnalare anche il controllo di trazione e l’ABS Cornering (denominati DTC e ABS Pro da BMW). Entrambi, oltre ad essere attivi anche in piega, sono in grado di adattarsi in base al riding mode selezionato variando la loro modalità d’intervento.

LAST BUT NOT LEAST Il quadro strumenti è sempre il TFT BMW che abbiamo già apprezzato sulla precedente versione (qui la prova dell’allestimento Sport), sul model year 2023 la visualizzazione Sport – che mostra angolo di piega, livello d’intervento del TC e potenza frenante applicata alla leva) sarà offerto di serie, così come il sistema di chiamata automatica d’emergenza. Completa il quadro la nuova presa USB per la ricarica rapida mentre le selle riscaldabili per pilota e passeggero sono optional.

Nuova BMW R 1250 R 2023 la grafica Sport

La nuova R 1250 R è proposta in tre diverse varianti, standard alla quale si affiancano le più ricche versioni Triple Black e Sport. Nella variante base, la nuova BMW R 1250 R mette in risalto il suo stile roadster con la colorazione Icegrey non metallico in combinazione con un telaio nero.

LA SPORT La R 1250 R in versione Sport si caratterizza per il colore Racing blue metallizzato, telaio bianco, pinze freno anteriori/posteriori dorate, manubrio sportivo nero, spoiler anteriore blu, e per la cover per la porzione di sella dedicata al passeggero.

Nuova BMW R 1250 R 2023, la Triple Black

LA TRIPLE BLACK Più sobria ed elegante la versione Triple Black che gioca con le tonalità scure come il nero Blackstorm, telaio grigio agata, pinze freno anteriori/posteriori dorate, griglia del radiatore in acciaio inossidabile, spoiler motore in acciaio inossidabile, rivestimento del serbatoio Pure.

La nuova BMW R 1250 R ha un prezzo di listino di 16.480 euro chiavi in mano, comprensivo di costi di preconsegna, immatricolazione e 1° tagliando. Per la versione Sport sono necessari 500 euro in più mentre per la Triple Black si sale di 700 euro. Restano esclusi gli ormai proverbiali pacchetti Comfort, Touring e Dynamic, rispettivamente proposti a 850, 800 e 1.500 euro. Per la personalizzazione non mancano gli accessori della linea Option 719, selle di diverse altezze e, prima assoluta, i cerchi a raggi per uno stile d’ispirazione classica.

27/10/2022