BMW Motorrad: la nuova R 1250 R è in arrivo? Il conto alla rovescia inizia

BMW ha già svelato tutte le novità della gamma hypersport – le rinnovate S 1000 RR e M 1000 RR 2023, nonché la nuova hyper naked M 1000 R – ma c'è dell'altro. Il prossimo 27 ottobre, infatti, una nuova moto marchiata R farà la sua comparsa. Pronti per la video diretta streaming?

R ...? No, se stavate pensando alla nuova – e chiacchieratissima – R 1300 GS siete fuori strada: la maxi enduro è stata avvistata su strada per la prima volta, ma sembra ancora acerba per calcare il palcoscenico. Sui propri canali BMW Motorrad si è limitata a scrivere A boxer with no gloves – un boxer senza guanti – aggiungendo una gigantesca R di colore rosso. Tutto lascia intendere che la protagonista della première sia la roadster R 1250 R. D'altra parte nell'elenco dei modelli 2023 presentati da BMW Motorrad R 1250 R e R 1250 RS mancano... Se volete ripassare le caratteristiche della R 1250 R trovate qui la prova del nostro Danilo.

DOVE E QUANDO Per seguire la première nella video diretta streaming non dovrete far altro che collegarvi giovedì 27 ottobre alle ore 17, naturalmente qui su Motorbox: scopriremo insieme qual è la novità marchiata R di BMW Motorrad!

Pubblicato da Michele Perrino, 25/10/2022