BMW celebra il centenario con R nineT 100 Years e R18 100 Years

BMW Motorrad presenta, in occasione del centenario, 2 nuove versioni in edizione limitata di R nineT e R18. Le speciali versioni della gamma Heritage, denominate 100 Years, si distinguono per merito di livree dedicate e accessori ad hoc. Dell'una e dell'altra saranno realizzate solo 1923 unità, per ricordare l'anno di fondazione di BMW Motorrad.

BMW: R nineT e R 18 100 Years

BMW R NINET 100 YEARS: LIVREA

La R nineT la conosciamo bene – in versione Urban G/S ve l'ho raccontata qui – e anche la 100 Years non aggiunge niente alla base tecnica che abbiamo avuto modo di conoscere negli scorsi anni (nel 2024, però, oltre alla nuova R 1300 GS è attesa anche la nuova generazione R 12). Le novità sono rappresentate dal sapiente abbinamento di inedite vernici e cromature, oltre che dalla presenza di diversi accessori. Il serbatoio, ad esempio, è una combinazione di nero con cromo e un doppio filetto bianco, mentre il badge 100 Years vicino al tappo serbatoio non lascia spazio a dubbi. La cromatura è presente anche sulla gobba della sella, così come sul parafango anteriore, in nero con doppio filetto bianco. La sella bicolore nero/oxblood completa il look ricercato.

BMW R nineT 100 Years: le pedane dedicate

BMW R NINET 100 YEARS: GLI ACCESSORI

A rendere speciale la R nineT 100 Years ci pensano anche i numerosi accessori dei quali è equipaggiata, con i foderi della forcella in nero, lo snorkel della presa d'aria e alcuni componenti dell'option 719. La R nineT 100 Years comprende infatti l'opzione ruote 719 Classic con cerchi anodizzati neri, il pacchetto di parti fresate Option 719 Shadow con coperchi della testa del cilindro fresati, coperchi del carter del motore, supporti per la sella, tappo di riempimento dell'olio e il pacchetto di parti fresate Option 719 Shadow II (vale a dire leve regolabili, pedane poggiapiedi per pilota e passeggero, nonché coperchi del serbatoio di espansione del liquido freni e specchietti bar end). Anche la dotazione elettronica si arricchisce di luci di svolta adattive e pacchetto Comfort, con manopole riscaldate, cruise control e Driving Modes Pro. Come optional del catalogo BMW può essere montato anche un sistema di allarme antifurto.

BMW R 18 100 Years

BMW R 18 100 YEARS: LIVREA

Come anticipato per la R nineT, anche la R 18 100 Years resta fedele alla base meccanica già nota (qui trovate la prova di Danilo della Transcontinental). La colorazione della R 18 100 Years è in Classic Chrome, con verniciatura nera e superfici cromate lucide, oltre al doppio filetto bianco e al badge 100 Years. Stesso schema di vernice anche su parafango anteriore, posteriore e coperture laterali, sempre in combinazione col doppio filetto bianco. La sella, invece, fa parte dell'option 719, rivestito nella combinazione bicolore nero/oxblood con una pregiata goffratura a diamante. Tante, invece, le componenti cromate dell'option Chrome design: leve del cambio e del freno a pedale, morsetti, raccordi e contrappesi del manubrio, specchietti, pompe e pinze dei freni, coperchi del carter motore, coperchi della testa del cilindro e guarnizioni del collettore di aspirazione.

BMW R 18 100 Years: tra gli accessori lo scarico con tappo che riprende il logo dell'Elica è il più particolare

BMW R 18 100 YEARS: GLI ACCESSORI

A impreziosire la speciale versione R 18 per il centenario ci pensano silenziatori posteriori Akrapovič cromati con finiture dei terminali di scarico perforate con tanto di logo BMW, ma non mancano chicche a livello di elettronica: ci sono infatti gli Headlight Pro con luce di svolta adattiva, la retromarcia, il cruise control elettronico e le manopole riscaldate. La nuova BMW R 18 100 Years può essere equipaggiata anche con altri optional quali il sistema di allarme antifurto, il pacchetto passeggero, pedane, Hill Start Control e tappo del serbatoio bloccabile. Ultimo, ma non per importanza, la R 18 100 Years, proprio come la R 18 standard, può essere depotenziata a 48 CV per la guida con patente A2.

Pubblicato da Michele Perrino, 16/12/2022