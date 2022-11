BMW R 12: dietro il nome spunta l'ipotesi futura generazione di R nineT

Già nel 2021 si era sentito parlare di R12 come cruiser ''piccola'' derivata dalla mastodontica R18 (qui la prova della più grande di tutte, la Transcontinental). D'altra parte BMW Motorrad il nome lo ha registrato, solo che adesso spunta l'ipotesi alternativa: e se dietro a R12 ci fosse invece la futura gamma R nineT 2024? Vediamo di scoprire perché...

IL FUTURO R NINET Le modifiche alla gamma BMW 2023, per quanto concerne le R nineT, si limita al cambio di alcune colorazioni. Invece è cosa certa che ci sia in ballo ben altro: sì, perché nel nostro articolo dell'agosto 2021 già si intravedeva la nuova generazione di R nineT, con ruote da 21'', telaio e forcellone aggiornati, ben diversa dalla Urban G/S che abbiamo provato sul nostro sito. A quel tempo ipotizzavamo che le foto spia si riferissero ai model year 2023, ma a questo punto, con tutta probabilità, l'avvistamento riguardava le versioni 2024.

La BMW R nine T Scrambler avvistata lo scorso anno

UN'ALTRO NOME Lo scorso ottobre è stato registrato anche il nome R12 S e si è aperto un nuovo scenario. La S è una sigla che accompagna i modelli sportivi BMW e questo mal si sposerebbe con la mini cruiser sorella minore della R18. Piuttosto il nome R12 è stato utilizzato dalla Casa di Monaco tra il 1935 e il 1942 su un Boxer da 736 cc, il che fa pensare a una moto con stile retrò, motore boxer e cilindrata di circa 1200 cc: la gamma R nineT, per l'appunto.

La BMW R nineT Urban G/S come la conosciamo oggi

R12 S Ecco che l'ultimo nome spuntato tra le file BMW Motorrad sembra più facilmente abbinabile a una versione carenata retrò della gamma R nineT. L' arrivo dell'R12 S – così come delle altre nuove moto della gamma heritage – nell'anno del centenario di BMW Motorrad sembra perfetto per far scrollare di dosso il vecchio nome R nine T, nato nel 2013 in occasione del 90° anniversario della Casa tedesca. Per sapere se l'arcano è stato svelato, però, dovremo attendere ancora...

