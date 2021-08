Dopo avervi mostrato le foto spia di quella che sembra essere la futura R 1300 GS 2023, oggi torniamo a parlare di BMW per un altro avvistamento. Le moto immortalate, stavolta, sono quelle della serie R nineT, Scrambler e Urban G/S. Vediamo come cambiano.

MOTO DEL 2023 BMW ha già svelato la gamma 2022, pertanto è logico aspettarsi che le moto pizzicate nelle foto spia di RideApart siano m.y. 2023. Scrambler e Urban G/S sono in livrea nera, per celare tutto il possibile, ma sfoggiano novità evidenti, soprattutto a livello di ciclistica: troviamo infatti una nuova forcella a steli rovesciati, mentre i cerchi sono a raggi e la ruota anteriore, con gomma tassellata Metzeler Karoo 3, sembra essere da 21'', come a voler confermare le inclinazioni... fuoristradistiche.

NON È TUTTO Anche telaio e forcellone sembrano essere stati ridisegnati, così come il serbatoio, che sembra essere collocato più in avanti, in favore di una posizione di guida più centrata all'interno della moto. Novità anche sul fronte scarico, con i collettori che assumono una piega diversa rispetto a quelli dell'attuale versione. Insomma, le R nine T della stagione 2023 cambieranno ma, in attesa di conoscere esattamente come, restate collegati: presto vi racconteremo come va la Urban G/S 2021...