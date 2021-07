La Polizia Locale di Taranto combatterà il crimine a bordo delle BMW F 750 GS. Sono 11 le moto appositamente allestite per il servizio d’ordinanza della cittadina pugliese. La concessionaria di Taranto BMW Motorrad Moto Sport Musciacchio srl si è aggiudicata la fornitura dei veicoli destinati al servizio, grazie a un pacchetto di prodotti e servizi che ha pienamente soddisfatto le richieste della pubblica amministrazione.

LE MOTO La prima fornitura era composta da 11 motocicli, equipaggiati ad hoc con l’impianto di segnalazione certificato, ossia lampeggianti e sirene, grafiche rifrangenti omologate realizzate su specifica del committente, paramani, paramotore e top case originali BMW Motorrad. Inoltre, grazie all’ampia offerta di personalizzazione delle moto BMW, due GS sono state dotate di assetto ribassato e su tutte le moto è stata data la possibilità di installare a piacimento la sella Confort, a vantaggio dell’ergonomia del pilota durante le ore di servizio.

I SERVIZI Insieme alle moto sono stati forniti anche un pacchetto che copre tutti i costi necessari per la manutenzione ordinaria per i primi 30.000 km, oltre a un cambio pastiglie freno e un cambio pneumatici, con l’attivazione di un leasing finanziario proposto da BMW Financial Services dedicato alle specifiche esigenze del committente.

LA CERIMONIA Al momento della consegna delle motociclette erano presenti le principali autorità locali, tra cui il sindaco di Taranto, Dott. Rinaldo Melucci, il comandante della Polizia Locale Dott. Michele Matichecchia, l’assessore alla Polizia Locale Dott. Giovanni Cataldino, i fratelli Gianluca e Massimo Musciacchio a rappresentare la Moto Sport Musciacchio srl, e Umberto Buccaro, Customer Care & Retail Business development Manager a rappresentare il management di BMW Motorrad Italia.