La moto è senso di libertà, il suono della musica che si mischia a quello del vento e ci accompagna sulla strada. Viaggiare così è bellissimo, ma da oggi forse sarà ancor più appagante, almeno sulle moto BMW. La Casa bavarese, infatti, ha siglato una partnership con Marshall Amplification: i sistemi audio delle moto tedesche puntano a stabilire nuovi standard.

CHE SOUND Per garantire che il ritmo e i bassi si integrino perfettamente durante la guida, BMW Motorrad è da tempo impegnata in un intenso processo di sviluppo dei suoi sistemi audio. Questa nuova partnership tra Marshall e BMW si rifletterà in futuro in nuovi prodotti innovativi per moto e musica, soprattutto nel segmento Heritage. Marshall Amplification ha prodotto i leggendari amplificatori per chitarra utilizzati dai migliori musicisti del mondo e dal 2012 ha ampliato la qualità audio producendo cuffie e altoparlanti attivi – vincitori di premi – progettati per gli amanti della musica.

MANCA POCO Per scoprire tutti i prodotti nati dalla collaborazione tra BMW Motorrad e Marshall Amplification basterà attendere il 29 luglio, quando tutte le novità saranno svelate al pubblico. Restate connessi.