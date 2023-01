BMW Motorrad: 100 anni e record, ecco qual è

BMW Motorrad nel 2022 ha raggiunto il maggior numero di moto e scooter venduti nel corso dei suoi gloriosi 100 anni di storia (festeggiati con le heritage in serie limitata 100 Years Edition), senza dubbio un bel modo di festeggiare un secolo. Negli scorsi 12 mesi la Casa di Monaco di Baviera ha consegnato ai propri clienti di tutto il mondo la ragguardevole cifra di 202.895 veicoli, con un aumento del +4,4% rispetto al 2021, numeri che confermano BMW Motorrad come leader globale nel segmento premium.

CRESCITA GLOBALE Se BMW in Europa poteva contare sul suo zoccolo duro, con la Germania che rimane il più grande mercato unico con 24.129 moto e scooter venduti, l’incremento di vendite in Francia (21.223 veicoli, +6,7%) e la consolidazione delle leadership in Italia (che tra poco analizzeremo), sono stati i mercati extra europei quelli a dare maggior soddisfazione ai vertici aziendali. Cina, India, Brasile e Stati Uniti hanno svolto un ruolo importante per raggiungere il record, con incrementi spesso in doppia cifra.

BMW R 1250 GS, la più amata

FOTOGRAFIA DALL’ITALIA Dalle fonti UNRAE in Italia BMW Motorrad ha immatricolato 15.901 unità tra moto e scooter, mantenendo la leadership del mercato di motociclette oltre i 500cc, leadership assoluta, invece, ancora una volta ad appannaggio della Benelli TRK 502. In questo segmento BMW Motorrad conquista una quota di mercato pari al 17,2%, valore che sale addirittura al 25,1% se si considera la fascia di motociclette oltre i 750cc, ossia quella fascia di mercato dove BMW Motorrad è presente con la sua principale gamma di prodotti. Praticamente una moto ogni 4, risultato di assoluto rilievo.

LE BMW PIÙ AMATE Non ci vuole un indovino per capire che la moto più amata è la BMW R 1250 GS, che con 4.062 unità immatricolate si conferma poi la moto più venduta nel mercato oltre 500cc. Sempre in “famiglia” il secondo gradino del podio con la declinazione R 1250 GS Adventure, mentre il terzo posto se lo aggiudica il 4 in linea della S 1000 XR. Se allarghiamo lo sguardo sulle preferenze globali, i boxer destinati all’avventura hanno raggiunto le 60.000 unità vendute, al secondo posto c’è la famiglia delle sportive a 4 cilindri (composta da S 1000 RR, M 1000 RR, S 1000 R e S 1000 XR) con quasi 25.000 unità vendute seguite dalle monocilindriche della serie G 310, molto apprezzate nei mercati asiatici ed emergenti.

BMW S 1000 XR, un ottimo terzo posto per la crossover ad alte prestazioni

LE DICHIARAZIONI “Sono soddisfatto e orgoglioso dei prestigiosi risultati ottenuti nel 2022. – dice Alessandro Salimbeni, direttore generale di BMW Motorrad Italia - Ci confermiamo il brand più amato nel segmento delle moto premium e i nostri prodotti continuano ad essere i più desiderati. La moto BMW più venduta è la mitica R 1250 GS, che si conferma la moto di grossa cilindrata più veduta in Italia e questo risultato conferma la forza di questo modello incredibile. Ci tengo anche a sottolineare gli ottimi risultati del nuovo scooter elettrico BMW CE 04 che, lanciato sul mercato il 26 marzo, ha visto 583 pezzi immatricolati nel 2022. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il supporto e la collaborazione della nostra instancabile rete di vendita, a cui va un mio enorme ringraziamento.”

Dr. Markus Schramm, capo di BMW Motorrad: ''Vorrei esprimere i miei sinceri ringraziamenti ai nostri Clienti in tutto il mondo per la grande fiducia che hanno riposto in noi anche nel 2022. Il risultato record nel 2022 dimostra chiaramente che la nostra attraente gamma di prodotti e il nostro marchio sono molto popolari tra i Clienti. Attendo con grande gioia e fiducia il nostro centenario nel 2023''.

Stephan Reiff, Head of Sales and Brand, afferma: ''I nostri Clienti e Fan possono aspettarsi alcune sorprese nel 2023 in occasione del nostro 100° anniversario. Grandi eventi come i BMW Motorrad Days in estate, grandi novità come la M 1000 R e alcune anteprime mondiali di nuovi modelli renderanno quest'anno molto speciale offrendo molti punti salienti. Un ottimo scenario per il nostro obiettivo di rendere il 2023 un altro anno di successo per BMW Motorrad e sostenere la nostra posizione di leader nel segmento premium''.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 23/01/2023