MBE 2023: a Verona ci sarà anche BMW che festeggerà 100 anni

Come ogni anno, tranne l'edizione estiva in piena pandemia, torna a gennaio il Motor Bike Expo, appuntamento cult per gli appassionati del mondo custom ma appuntamento sempre più importante anche per i costruttori. Tra le presenze ormai abitudinali c'è quella di BMW Motorrad che quest'anno coglierà l'occasione per mostrare al pubblico le versioni celebrative per i 100 anni di storia di R 18 e R nineT. Loro saranno senza alcun dubbio le protagoniste dello stand ma al loro fianco la Casa di Monaco di Baviera esporrà tanto altro.

BMW R nineT e R 18 100 Years

100 DI QUESTI ANNI Oltre a R nineT e R 18 100 Years Edition (qui il loro prezzo) sul palco ci saranno 5 esemplari di BMW R 18 che hanno partecipato al web contest R 18 Your Choice, una ricca esposizione di abbigliamento dedicato - altro grande filone dell'esposizione di Verona - ed il resto della gamma heritage, composto da R 18, R18 B, NineT Scrambler e G/S, esposte nelle nuove livree 2023.