BMW R 1300 GS: la prossima generazione con raffreddamento adattivo?

Alcuni brevetti mostrano che BMW Motorrad sarebbe al lavoro su un sistema di raffreddamento adattivo. Una soluzione già esistente nel mondo auto, dove appendici mobili chiudono le feritoie del radiatore per massimizzare l'aerodinamica quando il motore non ha bisogno di molta aria.

RAFFREDDAMENTO ADATTIVO Il concetto è molto semplice: sulle moto i radiatori sono posizionati dove possano ricevere la maggior quantità d'aria possibile e questo va a discapito dell'efficienza aerodinamica. Il sistema di raffreddamento, progettato per poter intervenire in condizioni di impiego particolarmente gravose, di fatto è sovradimensionato nella maggioranza delle condizioni di utilizzo: è da lì che nascerebbe l'idea di rendere più efficiente il sistema tramite alette che, quando non necessario, chiudano le feritoie del radiatore per migliorare l'aerodinamica. Una specie di finestra dotata di veneziane, con le alette adattive...

BMW Motorrad: raffreddamento adattivo in arrivo?

SULLA GS I disegni del brevetto non lasciano dubbi: il radiatore con sistema di raffreddamento adattivo è proprio installato a fianco del boxer di una BMW GS. Dobbiamo aspettarci che la nuova R 1300 GS 2024 adotti una simile soluzione? Le ultime foto spia non mostrano un radiatore così vistoso ma chissà che sia proprio lei ad adottare per la prima volta la nuova tecnologia proveniente dal mondo auto...

Fonte: Cycle World

Pubblicato da Michele Perrino, 20/02/2023