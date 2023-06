BMW Motorrad: al via un nuovo programma per le moto usate

Chi ci segue lo sa: dalle officine della BMW escono alcune delle moto migliori sul mercato nei rispettivi segmenti. Parlo per esempio della BMW R 1250 GS (qui a confronto con le rivali) e di tutto il suo albero genealogico, da tempo in testa alle classifiche di vendita tra le maxi-enduro; oppure della BMW R 1250 RS tra le sport touring. E che dire delle BMW S 1000 RR e M 1000 RR che ha provato Michele al Mugello? Sogni a occhi aperti per la maggior parte dei motociclisti, visti i prezzi d'acquisto del nuovo. Un problema a cui la nuova iniziativa BMW Timeless punta a porre rimedio.

Tra le curve con la BMW R 1250 RS

CLIENTI VIP Con questo nuovo concept, BMW Motorrad trasforma le moto e gli scooter BMW usati in una vera e propria famiglia di prodotto: ''Con lo stesso pregio del nostro prodotto nuovo, dedicandogli oltre a servizi esclusivi, come i pacchetti di manutenzione BMSI o specifiche soluzioni finanziarie d’acquisto, anche una vera e propria campagna di brand'', dice Alessandro Salimbeni, Direttore Generale di BMW Motorrad Italia. In pratica chi cerca una BMW può aspettarsi lo stesso livello di servizio al cliente tipico del Marchio - persino nel post-vendita - anche se, in uno showroom dell'Elica, entra per l'acquisto di un usato.

Miglior Maxi enduro 2022: BMW R 1250 GS, la più facile da guidare

SERVIZI AD HOC Ed ecco che anche per le BMW di seconda mano sono stati introdotti servizi finanziari per rendere l'acquisto più accessibile: anche con finanziamenti a valore futuro garantito, che su un usato parrebbe inconcepibile. Oggetto delle attenzioni BMW Timeless sono i modelli a marchio BMW venduti dalla rete ufficiale (tutti revisionati e proposti in conformità con le garanzie di legge). Tra questi, gli esemplari entro determinati parametri di età e chilometraggio, con la manutenzione programmata eseguita sempre presso le officine BMW possono meritare la certificazione Premium Selection, a cui corrisponde una garanzia pari a quella delle moto nuove: 2 anni senza limiti di chilometraggio con soccorso stradale 24/7 in tutta Europa.

BMW: M 1000 RR e S 1000 RR 2023

UN USATO PER IL FUTURO Tutto ciò va in direzione di una maggior tenuta del valore nel tempo: che già caratterizza le moto dell'Elica e che il nuovo concept contribuirà a elevare ulteriormente. È lo stesso valore futuro garantito a dichiararlo: chi oggi compra una BMW di seconda mano, non acquista un oggetto a perdere, ma un veicolo che la Casa stessa vi aiuterà a mantenere in piena efficienza, anche grazie ai ricambi mantenuti in produzione più a lungo del normale, e con un più elevato valore di rivendita. Per trovare le proposte, il punto di riferimento è la Borsa dell'Usato che trovate sul sito di BMW Motorrad, in cui trovate tutto l'usato ritirato dai concessionari. Attenzione: i servizi BMW Timeless sono pensati per le sole moto BMW e non per il modelli di altre marche, ancorché venduti dalle concessionarie dell'Elica.

BMW S 1000 R 2021

PARTECIPA ALL'OPEN DAY! Per presentare al pubblico il concetto BMW Timeless, tutta la rete di vendita BMW Motorrad in Italia resterà aperta durante il weekend del 17 e 18 giugno 2023, ''per incontrare i clienti e gli appassionati di moto, con cui parlare dell’usato BMW, dei vantaggi che offre, delle storie vissute che ha da raccontare e di quelle tante avventure che potrà ancora scrivere'', spiega la Casa. E per l'occasione, negli showroom non troverete una sola moto nuova, perché tutta l'esposizione verrà riallestita con sole moto di seconda mano e in pronta vendita. Io un saltino al porte aperte lo farei!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/06/2023