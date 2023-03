Moto usata: comprare Honda X-ADV 750. Video guida

Un vero best seller per Honda, che continua ad avere successo grazie al suo stile, alle sue prestazioni e alla sua versatilità. L'X-ADV 750 è uno scooter con le marce e le ruote (quasi) tassellate, capace di liberarvi dalla morda del traffico come affrontare un viaggio o una bella strada sterrata. Sarà questo il segreto del suo successo? Oggi parliamo dei modelli di seconda mano con il nostro format ''Moto usate, comprare...'' cper cercare di capire come riconoscere un esemplare in perfetta forma, cosa controllare, qualche chicca che nessuno sa e iniziare e portarsi a casa un vero e proprio globetrotter.

Honda X-ADV 750: i consigli per trovare l'usato che fa per voiI CONSIGLI DELL'ESPERTO Per adare a fondo ci siamo confrontati con il nostro esperto Simone del concessionario MotoStar di Milano, che ci ha raccontato tutte le sfumature dell'X-ADV 750 - versioni ed allestimenti ufficiali compresi - i suoi punti deboli, le campagne di richiamo ufficiali e i controlli da effettuare prima dell'acquisto, anche quelli più impensabili. Non vi resta che guardare il video.