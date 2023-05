Moto usata: comprare l'Honda SH 125/150. Video guida

L'Honda SH è un vero e proprio bestseller della Casa giapponese. Si tratta di uno scooter a ruote alte, che ha fatto della sua versatilità un cavallo di battaglia. Gli ingredienti ci sono tutti: buon comfort, praticità, affidabilità e bello stile, ne hanno decretato il successo globale, mettendo in sella milioni di utenti. Non c'è città, dove non si veda un Honda SH girare agilmente nel traffico e oggi resta uno dei modelli più apprezzati sul mercato, nonostante una forte concorrenza, in primis quella di altri costruttori asiatici. Oggi, per il nostro format ''Moto usate, comprare...'', analizziamo le versioni dal 2013 al 2019, quelle con ABS e motore monocilindrico a bassi consumi ESP.

Honda SH 125 e 150: l'analisi dei modelli usati dello scooter giapponeseI SEGRETI DELLO SCOOTER Mettiamo sotto osservazione pregi, difetti, curiosità, campagne di richiamo, prezzi degli accessori e quotazioni dei modelli con cilindrata 125 e 150 cc con particolare attenzione sui dettagli da non perdere di vista per evitare la più classica delle ''fregature'' quando è ora di mettere mano al portafogli. Come sempre, lo facciamo con i nostro esperto di moto usate, Simone della concessionaria Moto Star di Milano.