Moto usata: comprare la Vespa 300 GTS Super. Video guida

La Vespa è un'icona nel mondo delle due ruote motorizzate, che ha messo in sella milioni di italiani e non solo fin dal 1946. Uno scooter che si è evoluto in quasi 80 anni di storia, ma che è sempre stato capace di rimanere nel cuore degli appassionati. Oggi parleremo della Vespa moderna, quella con il variatore e non il cambio al manubrio di una volta, ma ovviamente di modelli usati, che analizziamo per il nostro format ''Moto usate, comprare...'' con Simone, l'esperto del concessionario Motostar di Milano, per capire come riconoscere un esemplare in ottimo stato, cosa controllare, qualche dettaglio che nessuno conosce.

Vespa 300 GTS Super: i consigli per comprare un usato in perfetta forma

I CONSIGLI PER TUTTI Quindi, abbiamo messo sotto la lente d'ingrandimento i pregi e i difetti, le campagne di richiamo, le versioni, le differenze fra i modelli standard e la 300 GTS in allestimento Super, cosa osservare con più attenzione per non prendere la classica cantonata durante l'acquisto. Per esempio, sapevate che per cambiare la batteria dell'orologio sul cruscotto bisogna smontare mezzo manubrio? Ecco, vi presentiamo tante chicche come questa per fare una scelta ragionata e spendere bene i vostri soldi.