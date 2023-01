Nuova Vespa 946 10° Anniversario: l'edizione speciale dedicata al... coniglio

Vespa presenta la 946 10° Anniversario in serie limitata dedicata all'iconografia del calendario lunare: il 2023 è l'anno del coniglio

Una nuova Vespa 946 10° Anniversario fa capolino: si tratta della prima di 12 versioni, una per ogni anno a partire da ora, ispirati al relativo animale dell'oroscopo lunare. Il 2023 è l'anno del coniglio e allora ecco che la Vespa, in edizione limitata e numerata a 1.000 esemplari, si tinge di verde con la sagoma del simpatico animale che spunta sulla scocca.

IL CONIGLIO Il 22 gennaio 2023 inaugura l’anno del coniglio, simbolo e auspicio di serenità, benessere e rispetto per il passato. Questa speciale e simpatica versione della 946 10° Anniversario si presenta in una rielaborazione del classico verde Vespa, a simboleggiare l’amore per il divertimento, la spensieratezza e la natura tipici dei nati sotto questo segno.

La Vespa 946 10° Anniversario dedicata all'anno del coniglio

SPECIALISSIMA Tutti i dettagli di Vespa 946 10° Anniversario sono realizzati in una rifinitura brunita dai riflessi caldi e anche la sella in doppio rivestimento nera è con cuciture brunite; le manopole, invece, sono rivestite e cucite a mano con ago e filo. Sul sito Vespa sarà possibile avere maggiori informazioni a partire dal 22 gennaio.

Pubblicato da Michele Perrino, 18/01/2023