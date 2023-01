Novità scooter, in video le novità più interessanti del 2023

Frenesia, traffico, mille impegni e il dono dell’ubiquità che ancora non c’è stato fornito, per trovare la quadra serve un alleato valido, che spesso ha le forme di uno scooter. Pratici, veloci, versatili e sempre più tecnologici, tra le novità più attese per il 2023 ce n’è un po’ per tutti i gusti: quello più sportivo, quello che fa il verso alle adventure ma anche qualche classico intramontabile. La cilindrata che va per la maggiore è quella media, 300 cc o poco più, perfetti per divorare alla svelta autostrade e tangenziali senza perdere troppo in termini d’agilità quando si arriva nella giungla metropolitana.

Nuovo Peugeot XP400 2023, la versione accessoriata

Peugeot Motorcycles vuole tornare a giocare un ruolo da protagonista tra i produttori di scooter e ha rinnovato praticamente tutta la sua gamma 2023. Oltre al Pulsion – già provato dal nostro Michele – a EICMA la Casa del Leone ha attirato l’attenzione con il suo scooter GT/adventure XP400. I richiami estetici ai SUV a 4 ruote sono evidenti, specialmente nella forma dei fari a LED con DRL, ma non è solo apparenza, di sostanza infatti l’XP400 ne ha da vendere. Forcella a steli rovesciati, mono ammortizzatore, cerchio anteriore da 17 pollici in lega o addirittura a raggi, doppio disco freno anteriore, a livello tecnico non gli manca davvero nulla. A spingere i 231 kg ci pensa il motore monocilindrico da 400 cc che sviluppa 26,5 kW (36,7 CV) a 8.150 giri/min, per una coppia di 38,1 Nm a 5.400 giri/min. Ovviamente non mancano la strumentazione TFT con connettività Bluetooth e la presa USB per la ricarica dello smartphone, nel sottosella c’è spazio per un casco integrale ma a catalogo accessori, oltre alle protezioni tubolari e ai faretti LED c’è anche un pratico bauletto in alluminio che fa tanto maxi enduro. Peugeot XP400 2023 verrà proposto al pubblico in due versioni, la Allure, proposta in Aurora Satin Green o Sideral Mat Black, e la più ricca GT, che si caratterizza per il parabrezza fumé, le protezioni tubolari con faretti aggiuntivi e i cerchi a raggi, l’arrivo è previsto per il primo trimestre 2023 ma del prezzo ancora non si sa nulla, c’è da scommettere che non sarà contenuto giustificato anche in parte dalla ricca dotazione.

Honda Forza 350 2023

Tra gli scooter GT l’Honda Forza è decisamente tra i più apprezzati e, per quanto possa contare, è anche il vincitore in carica dell’ultima comparativa. Forza 350 2023 si aggiorna nel look – ora più simile a quello del fratellone 750 – e conferma tutti i suoi punti… di forza. A cambiare è principalmente il frontale, grazie ad una carenatura anteriore completamente ridisegnata con look più sportivo e personale che ospita il nuovo faro full LED. Rimanendo in tema, anche il faro posteriore ha un nuovo design a V rovesciata. Niente TFT sul Forza 2023, la strumentazione rimane mista analogica/digita con nuove grafiche, in compenso il sistema di connessione e comandi vocali HSVCs è offerto di serie mentre prima era una prerogativa della versione Deluxe. Il motto “Squadra che vince non si cambia” è più che mai attuale, sul Forza 350 2023 troveremo ancora il parabrezza regolabile elettricamente su 180 mm di escursione, una vera chicca per il segmento, il vano sottosella capace di ospitare due caschi integrale e il motore monocilindrico da 29,2 CV (21,5 kW) e una coppia max di 31,5 Nm e la velocità massima effettiva di 137 km/h. Il prezzo non è ancora stato ufficializzato, ma a breve lo scopriremo dato che il Forza 350 sarà tra le prime novità ad arrivare in concessionaria. Due le versioni, la standard e la Deluxe che offre nel prezzo anche il bauletto con Smart key.

Yamaha XMax 300 Tech Max 2023

Nell’anno in cui si aggiorna il Forza poteva mai rimanere al palo il suo rivale per antonomasia? Ovviamente no e anzi, sulla carta sembrerebbe che almeno a livello tecnologico Yamaha abbia addirittura messo la freccia e completato il sorpasso. Infatti, oltre al semplice restyling sullo scooter GT della Casa di Iwata arriva una massiccia dose di tecnologia, specialmente sulla versione top Tech Max. Il design si fa ancora più sportivo, specialmente nel frontale grazie ai nuovi fari e cresce ancora la cura dei materiali con inseriti in simil pelle e tanto alluminio sulla versione top. La grossa novità sta però alle spalle, su Xmax la strumentazione abbandona quadranti e lancette e abbraccia la tecnologia: sulla versione standard arriva un display LCD da 4,3'' dotato di connettività, sulla Tech Max addirittura si raddoppia, oltre a un più piccolo display LCD da 3,2'' con funzione tachimetro, infatti, c'è un TFT da 4,3'' a colori con connettività e navigatore Garmin. Invariati, invece, motore, ciclistica e capacità di carico veri e propri punti di forza dello scooter GT di Yamaha. Il nuovo Yamaha XMax 300 2023 arriverà nelle concessionarie a marzo 2023 con un prezzo di listino di 6.599 euro, per la versione Tech Max bisognerà attendere qualche mese in più, con l’arrivo previsto per maggio 2023 con un prezzo di listino di 7.299 euro.

Non c’è due senza tre ed ecco che nella partita per eleggere il migliore scooter GT da 300 cc si inserisce anche Kymco con il nuovo Downtown 350 GT. Il midi gt taiwanese presentato in occasione di EICMA 2022 arriverà sul mercato solamente dopo l’estate, prezzo ancora non comunicato, lasciando un importante vantaggio ai rivali ma a livello di dotazione e prestazioni sulla carta non teme confronti: il monocilindrico da 321 cc, già adottato dalle altre versioni di Downtown è capace di 28,5 CV a 7.500 giri/min e 30 Nm a 5.500 giri/min,. Inedito il design, con il frontale più aggressivo nelle linee ma allo stesso tempo più protettivo, e buona la cura dei dettagli- La dotazione tecnologica è di assoluto livello, anche qui, come sull’Xmax, arriva una nuova strumentazione TFT di generose dimensioni dotata di connettività bluetooth e Noodoe Navigation, a completare il quadro ci pensano il sistema keyless, il monitoraggio della pressione degli pneumatici e il controllo di trazione escludibile. Una sfida tra loro sarà sicuramente sui nostri canali nel corso del 2023, se vi interessa questa tipologia di scooter non perdetevela.

Vespa GTV 300, 3/4 anteriore

Evoluzione di un’icona. La Vespa è sempre la Vespa e nonostante anni e versioni rimane lo scooter per eccellenza. Di recente in quel di Pontedera hanno aggiornato la punta di diamante, la Vespa GTS, con tantissime versioni disponibili: dalla classica alla variante supersportiva GTS Super Sport. All’appello mancava solamente la GTV, unica nel suo genere per la singolare scelta di posizionare il faro anteriore sul parafango anteriore e per il look sportivo. Per lei arrivano tutti gli aggiornamenti introdotti sulla gamma GTS, col potente motore 300 HPE da 23,8 CV, le luci full LED, il sistema keyless e il rinnovato schema per la sospensione anteriore. Il prezzo non è ancora stato comunicato ma possiamo fare una previsione, posizionando la GTV in linea con le migliori GTS ovvero almeno 7.500 euro.

Nuovo SYM Joymax Z+ 300 2023

Il brand taiwanese SYM sta acquisendo sempre maggior credibilità, i suoi scooter cittadini sono ormai in pianta stabile tra i più venduti ma anche nel segmento GT la crescita è evidente, con soluzioni per certi versi uniche con il Joyride 300, unico GT con pedana piatta. A primo impatto non sembra rivoluzionato rispetto allo scooter provato da Michele quasi un anno fa, in realtà guardando con maggior attenzione si notano le plastiche della parte posteriore ridisegnate, le nuove frecce o il faro posteriore full LED. Il restyling porta maggior dinamismo nelle linee e anche la qualità percepita ne beneficia. Addio alle critiche per la strumentazione “d’epoca” della vecchia versione, al centro del ponte di comando arriva un nuovo display TFT con informazioni ben leggibili e connettività, sempre più diffusa anche tra gli scooter e non solo tra le moto premium. Chiude il quadro il nuovo sistema d’avviamento keyless 2.0 per avviare lo scooter o accedere ai vani tenendo comodamente le chiavi in tasca. Confermati il motore da 278,3 cc, 26 CV e 26 Nm di coppia con controllo di trazione, la ciclistica e l’enorme sottosella da 48 litri, record del segmento. Al momento non ci sono ancora state fornite informazioni ufficiali in merito al prezzo o alla data d’arrivo delle concessionarie, ma è molto probabile che ci sarà un aumento del prezzo rispetto a quello attuale di 4.999 euro giustificato dal miglioramento a livello tecnologico.

