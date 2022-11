Vespa a EICMA 2022 con tutte le novità: GTS, GTV, Primavera e 946

A EICMA, allo stand Vespa, troverete tante novità, dalla nuova GTS che ho provato recentemente su strada, ma anche la nuova GTV, la speciale Primavera Color Vibe e l'esclusiva 946 10° anniversario.

La punta di diamante delle Vespa GTS, la Supertech

VESPA GTS

La nuova Vespa GTS si presenta in cilindrata 125 e 300, con ben 4 declinazioni: GTS, GTS Super, GTS Supersport e GTS Supertech. Mantiene intatta la linea che da sempre contraddistingue la Vespa ma si ammoderna sotto il profilo estetico, migliora l'ergonomia e anche la ciclistica, grazie all'introduzione di una nuova sospensione anteriore, così come le nuove pompe freno Brembo. Si aggiorna anche la strumentazione LCD per le versioni GTS, GTS Super e GTS Supersport.

Vespa GTV

VESPA GTV

La GTV vuole essere, nella gamma Vespa, la più pura e autenica. È la sola che mantiene il faro basso, sul parafango, e il manubrio in tubo metallo a vista. Motore, tecnologia ed equipaggiamento, però, si fanno moderni, col potente motore 300 HPE da 23,8 CV, le luci full LED, il sistema keyless e non solo.

Vespa Primavera Color Vibe

VESPA PRIMAVERA COLOR VIBE

Vespa Primavera Color Vibe è la versione speciale della Primavera e si caratterizza, tra l'altro, per una speciale livrea bicolore. Disponibile nelle versioni 50, 125 e 150 cc, con la cilindrata indicata in arancione sulle fiancate, ha cerchi realizzati, solo per questa versione, in una particolare finitura lucida metallizzata. Il tutto è completato da numerosi dettagli sportivi neri, per una Vespa ancor più eclettica.

VESPA 946 10° ANNIVERSARIO

La più esclusiva tra le fila Vespa, però, è lei, la 946, che arriva a EICMA in versione 10° Anniversario.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/11/2022