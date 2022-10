Nuova Vespa GTS 2023: tutte le novità, le versioni e i prezzi

La nuova Vespa GTS, a 4 anni di distanza dalla precedente versione, è pronta per far breccia nel cuore degli appassionati del Marchio. L'inconfondibile design porta con sé tante novità, dal motore all'elettronica, passando per tecnologia e ciclistica. Vi raccontiamo tutte le novità, le versioni e i prezzi in attesa della prova su strada, prevista per la prossima settimana...

La nuova Vespa GTS la si riconosce da lontano. Icona del design contemporaneo, con un elegante, magico equilibrio tra tradizione e modernità che emerge dalle linee senza tempo. Una cura maniacale in ogni più piccolo dettaglio e una qualità costruttiva – fanno sapere dal Gruppo Piaggio – elevata a livelli mai toccati in precedenza. La scocca della nuova famiglia GTS, come sempre nella storia di Vespa, è realizzata rigorosamente in acciaio: un materiale sostenibile – riciclabile al 100% – che regala robustezza, sicurezza e dinamicità.

La Vespa GTS 2023 è disponibile in 2 motorizzazioni: il tecnologico monocilindrico 125 i-get – motore già visto su Medley 125 e Aprilia SR GT, che sullo scooter di Noale eroga 15 CV a 8.750 giri/min e 12 Nm a 6.500 giri/min – e il motore 300 HPE , High Performance Engine che equipaggia anche il Beverly 300 – sul ruota alta Piaggio capace di 25,8 CV a 8.000 giri/min e 26 Nm a 6.250 giri/min – uno dei più recenti frutti della tecnologia motoristica del Gruppo Piaggio.

La nuova Vespa GTS 2023

VEDI ANCHE

Aria di rinnovamento anche per la ciclistica della Vespa GTS, sulla quale debutta una sospensione anteriore completamente nuova, che resta comunque fedele allo schema monobraccio. Il nuovo sistema è stato riprogettato nello schema di funzionamento per garantire maggiore stabilità, soprattutto alle alte velocità, ma con un occhio di riguardo anche a maneggevolezza e comfort, grazie alla nuova taratura della sospensione. Proprio a questo proposito cambia anche l'ergonomia, grazie a una nuova sella più accogliente – anche per il passeggero – che dovrebbe facilitare l'appoggio dei piedi a terra.

Fedele al passato ma moderna, la nuova Vespa GTS 2023 vede l'introduzione del sistema keyless che permette l’accensione senza dover inserire la tradizionale chiave. Tutte le operazioni, dall'avviamento, all'apertura della sella, fino all'inserimento del bloccasterzo, possono ora essere compiute tenendo il telecomando in tasca. Sulla versione SuperTech viene confermato il display TFT a colori mentre debutta su tutte le altre versioni una nuova strumentazione più completa, dotata della connettività Vespa Mia: il sistema è di serie su SuperTech e SuperSport, mentre è disponibile come accessorio sugli altri allestimenti.

La nuova Vespa GTS è già disponibile, in una gamma di ben 14 diverse colorazioni, nelle versioni GTS, GTS Super, GTS SuperSport e GTS SuperTech, con prezzi a partire dai 5.999 Euro della versione GTS 125, mentre ne servono almeno 6.999 Euro per la 300 HPE. Restate connessi, la prossima settimana vi racconteremo come va l'iconica Vespa nella prova su strada.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/10/2022