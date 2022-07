In Vespa puoi andare ovunque... anche sui binari del treno! Il record in video

Gunter Shachermayr, stuntman austriaco noto per le sue imprese su Vespa, ne ha fatta un'altra delle sue. Ve lo abbiamo mostrato in impennata mentre trainava un aereo, ma anche a quasi 3.000 metri, sul tetto della funivia, in sella alla sua amata due ruote. L'ultima trovata di Schachermayr ha come protagonista la sua Vespa e i binari del treno... Ecco il video dell'impresa.

CIUF-CIUF! Devo essere sincero, rispetto alle pazzie alle quali lo stunt ci ha abituato, questa mi sembra più alla portata. La Vespa, privata delle gomme, cammina sui cerchi, ma con un terzo supporto che ne permette l'equilibrio. Troppo facile così, Gunter! Battute a parte, l'impresa è talmente facile – almeno per l'austriaco – che non ha avuto neanche bisogno del casco. Con la sola tuta di pelle Schachermayr ha inforcato la sua Vespa e ha fatto ciuf-ciuf per 10 minuti e 25 secondi, tanto è bastato per il record mondiale. Alla prossima acrobazia!

Pubblicato da Michele Perrino, 10/07/2022