Vespa e Justin Bieber, due icone pop si uniscono per il 2022

Icone della musica e dell'italianità nel mondo: ecco come Vespa e Justin Bieber uniranno le forze per il 2022

Che Vespa sia un'icona pop non c'è bisogno di spiegarvelo: lo spazio di una pagina web non mi basterebbe... Basta menzionare come ultimo esempio la sua presenza ufficiale nel film Disney ''Luca''. In realtà, non ci sarebbe nemmeno da spiegare come Justin Bieber sia diventata una vera icona globale della musica: su Spotify è l'artista più ascoltato con una media di oltre 80 milioni di utenti mensili. Due icone di successo e, ovviamente, di stile: è così che Vespa e Justin Bieber uniscono le forze con la voglia di esplorare la creatività, celebrare lo stile e il design.

VEDI ANCHE

Justin Bieber a bordo di una Vespa Sean Wotherspoon

L'incontro dei due brand, che sfocierà nel trend #JustinBieberXVespa, non è casuale: ''I miei fan sanno quanto io ami lo sport: lo skateboard, l'hockey, il basket, la BMX. Sono da sempre attratto da questo mix di stile, eleganza e velocità'', ha dichiarato Justin Bieber. ''Sono entusiasta all’idea di poter reinterpretare l'iconico design di Vespa''. Sarebbe la prima volta che vedremo la star americana e l'iconico modello di Pontedera con un contratto di partnership, ma Justin Bieber è stato più volte paparazzato sullo scooter italiano. Attendiamo quindi il 2022 per vedere cosa sfornerà questa partnership più pop che mai!

Pubblicato da Giorgio Sala, 17/12/2021