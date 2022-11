SYM presenta a EICMA 2022 il nuovo scooter GT Joymax Z+ 2023. Video

Un tocco di modernità in più per il midi GT di SYM, sul nuovo Joymax Z+ arrivano il TFT, nuove plastiche e il keyless. Video

SYM sta diventando una realtà sempre più affermata in Italia grazie ai suoi scooter dall’ottimo rapporto qualità prezzo e non solo. Il brand taiwanese, proprio come già fatto in passato dai connazionali di Kymco, sta affrontando una “fase 2” in cui lo scopo è fare apprezzare i propri veicoli non più solamente grazie alla competitività del prezzo ma anche grazie alla qualità costruttiva e alla dotazione. Ne è un ottimo esempio il nuovo Joymax Z+ 2023 presentato a EICMA 2022. Lo scooter GT mantiene i suoi punti di forza e strizza l’occhio alla tecnologia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Joymax Z+ 300 2023,la vista laterale mette in evidenza le nuove plastiche

Al primo sguardo può sembrare che non sia cambiato granché sul Joymax Z+ ma con maggior attenzione si possono notare dettagli rinnovati, come le plastiche della parte posteriore, le nuove frecce o il faro posteriore full LED. Il restyling porta maggior dinamismo nelle linee, e anche la qualità percepita è migliore.

Joymax Z+ 300 2023, la nuova strumentazione TFT

STRUMENTO TFT Rimanendo in tema, il nuovo display TFT allontana le critiche ricevute dalla vecchia strumentazione, datata nelle grafiche e non ricchissima a livello di informazioni, grazie a informazioni ben leggibili e alla presenza della connettività, sempre più diffusa anche tra gli scooter e non solo tra le moto premium. Chiude il quadro il nuovo sistema d’avviamento keyless 2.0 per avviare lo scooter o accedere ai vani tenendo comodamente le chiavi in tasca.

L’apparenza non muta la sostanza, a livello tecnico non ci sono stravolgimenti da segnalare per il nuovo Joymax Z+. Confermati il telaio, l’impianto frenante e il comparto sospensioni e non poteva essere altrimenti anche per il motore. Il monocilindrico raffreddato a liquido da 278,3 cc che già abbiamo apprezzato per il suo funzionamento sia sul modello attualmente in commercio, sia sul fratello Joyride 300 16, anche lui beneficiario di piccoli aggiornamenti a EICMA 2022, rimane al suo posto. La potenza massima è di 26 CV, la coppia 26 Nm, prestazioni tenute a bada dal controllo di trazione escludibile.

Joymax Z+ 300 2023, 3/4 posteriore

PRATICO Tra i migliori pregi del Joymax Z+ c’era e rimane l’abbondante capacità di carico del vano sottosella da ben 48 litri, capace di ospitare comodamente due caschi, non mancano poi il parabrezza regolabile in altezza (ma solo con gli attrezzi), il supporto lombare regolabile, la presa USB per la ricarica rapida.

Al momento non ci sono ancora state fornite informazioni ufficiali in merito al prezzo o alla data d’arrivo delle concessionarie, ma è molto probabile che ci sarà un aumento del prezzo rispetto a quello attuale di 4.999 euro giustificato dal miglioramento a livello tecnologico.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 08/11/2022