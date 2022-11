EICMA 2022: tutte le novità SYM esposte al salone

SYM aggiorna a livello tecnologico e non solo i suoi best seller. Sullo stand JetX, Joymax Z, Joyride e Symphony

Il 2022 è stato un anno indubbiamente positivo per SYM, il produttore taiwanese ha consolidato la sua presenza sul mercato con modelli di successo come il Symphony tra le piccole cilindrate, ma anche nelle cilindrate più alte non ha affatto sfigurato, anzi. A EICMA 2022 si può dire che SYM faccia un passo in avanti verso la maturità, rendendo i suoi prodotti non solo interessanti per il prezzo ma anche per la dotazione tecnologica, ora al pari dei migliori costruttori di scooter. Ecco tutte le novità esposte alla kermesse milanese.

JET 14 EVO

SYM JET14 Evo

Per SYM il JET 14 è un best seller, apprezzato specialmente sul mercato europeo. A EICMA 2022 SYM porta una versione evoluta del suo scooter, denominata JET 14 EVO. Lo scooter compatto di SYM ha ora fari a LED, il sistema keyless 2.0, la presa USB QC 3.0 per la ricarica rapida e un nuovo serbatoio riposizionato nella parte anteriore che ha permesso di guadagnare spazio utile nel sottosella.

JET X

SYM JETX 2023

Il top della gamma JET è rappresentato dal JET X, più sportivo nel design. Per il model year 2023 arrivano il controllo di trazione, il sistema keyless 2.0, una sella rivista nel rivestimento e una protezione ridisegnata per lo scarico.

JOYMAX Z+

Nuovo SYM Joymax Z+ 300 2023

Lo scooter midi GT 300 è stato molto apprezzato nella nostra prova d’uso quotidiana, ma tra le note stonate c’era la strumentazione dall’aspetto un po’datato. In quel di Taiwan pare abbiano letto la nostra prova ed ecco che il nuovo Joymax Z+ oltre a fianchetti ridisegnati, ad un nuovo faro posteriore full LED, può sfoggiare anche il sistema keyless e un bel display TFT. Confermati tutti gli altri punti di forza, come il motore, l’ampio vano sottosella e il controllo di trazione.

JOYRIDE 16 300

SYM Joyride 16 300 2023

Neanche il tempo di dirvi come va che il Joyride 16 300 beneficia già di un aggiornamento tecnico. Tra i commenti alla prova molti lamentavano l’assenza del controllo di trazione e anche in questo caso i tecnici SYM hanno ascoltato le richieste. Sul nuovo Joyride arriva il controllo di trazione e va ad affiancare una dotazione di per sé già piuttosto valida.

MMBCU

Nuovo SYM MMBCU 2023

Oltre ad aggiornare gli scooter già presenti sul mercato SYM lancia quest'anno a EICMA il primo modello della serie ''CU'': MMBCU. ''CU'' rappresenta ''Crossover'' e ''Unico''. ''MMB'' sta per ''Mamba''. MMBCU simula l'immagine del mamba, come le squame del serpente e il motivo della pancia del serpente sul corpo. MMBCU si caratterizza anche per una nuova tecnologia di verniciatura, che rende quasi cangiante il colore.

I CARGO Le novità della gamma Pro e Cargo faranno certamente piacere a chi lo scooter lo usa per professione. Sul Symphony Cargo è stato rivisto il portapacchi anteriore, ora dotato anche di faro a LED, mentre sull’elettrico e X Pro arriva la seconda batteria, per estendere l’autonomia, ma anche la sella per il passeggero e un portapacchi regolabile.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 08/11/2022