SYM NH-T 300: la crossover è in arrivo?

Sul sito globale di SYM spunta una nuova crossover 300 che ha tutta l'aria di essere pronta per il nostro mercato. Si tratta sella NH-T 300, sorella maggiore della NH-T 125 che già è in vendita da noi. Scopriamo di più su questa nuova crossover.

CARATTERISTICHE La NH-T 300 è spinta da un motore monocilindrico Euro 5 di 278 cc raffreddato a liquido abbinato a un cambio a 6 marce: il propulsore è capace di 25 CV a 7.500 giri/min e 24 Nm a 6.000 giri/min, per una velocità massima di 139 km/h. La ciclistica, presa in prestito dalla sorella 125, si affida a un telaio in tubi d'acciaio al quale sono abbinati una forcella telescopica e un monoammortizzatore, con i cerchi che sono rispettivamente da 19'' all'anteriore e da 17'' al posteriore, con pneumatici 100/90 e 130/80. Due freni a disco, da 288 mm davanti e da 222 mm dietro, sui quali vigila il sistema ABS. Completano i numeri della NH-T 300 il serbatoio da 11 litri e il peso di 166 kg in ordine di marcia.

ARRIVA? Di lei non si sa niente di più ma il badge Euro 5 riportato accanto alla foto del modello la dice lunga sulla sue intenzioni. È quindi più o meno scritto che arriverà in Europa, e speriamo quindi anche in Italia. Il prezzo? Ancora ignoto, ma con la 125 a quota 2.899 Euro e molte delle soluzioni prese in prestito proprio dall'ottavo di litro, azzardo possa rimanere entro i 4.000 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 20/01/2022