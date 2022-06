SYM Maxsym 400: il maxi scooter tutta praticità al prezzo giusto. La prova

Chi compra un maxiscooter cerca un mezzo comodo, veloce, capace di disimpegnarsi tanto in città quanto nei viaggi fuori porta. SYM Maxsym 400 sa il fatto suo ed è capace di coniugare molto bene tutti questi aspetti, ecco perché il suo cool factor è dedicato alla praticità. Scopriamolo insieme!

SYM Maxsym 400

Andiamo allora a caccia di quelli che sono gli aspetti pratici del maxiscooter SYM, dall’estetica al motore, passando per la ciclistica, la capacità di carico – un aspetto fondamentale, soprattutto su uno scooter di questo segmento – ma anche la guida. E iniziamo da fuori, con linee e dotazioni moderne: fari

full LED davanti e dietro che illuminano molto bene, cavalletto centrale e laterale – quest’ultimo con funzione di freno di stazionamento, utilissimo quando si parcheggia in pendenza – parabrezza regolabile manualmente, leve regolabili, sistema keyless con pulsante di apertura della sella e ... un pratico tasto per disattivare il controllo di trazione TCS, per chi non ha paura di domare i CV con il polso destro. A proposito, sono 34 i CV e 39,5 i Nm sviluppati dal monocilindrico di 399 cc raffreddato a liquido, Euro 5.

SYM Maxsym 400: una delle trovate più intelligenti il cavalletto laterale con funzione di freno di stazionamento

Gioco il re e il Sym Maxsym 400 risponde con assopigliatutto alla voce capacità di carico: al grande vano sottosella da 45 litri si accede facilmente, perché la sella si blocca a 45°: così ci metto casse/bottiglie d’acqua, tanto per intenderci, oppure un casco integrale e un jet, con un po’ di spazio ancora per un’antipioggia, per esempio. Il vano è anche dotato di luce di cortesia. Molto bene anche quelli nel retroscudo: quello di destra ha una piccola tasca per mettere le chiavi dello scooter ed è dotato della presa USB per la ricarica dello smartphone. Quello di sinistra è delle stesse dimensioni, perfetto per mettere i guanti, per esempio. ... . Se non è praticità questa!

SYM Maxsym 400: il vano sottosella da 45 litri. Entra di tutto e la sella si apre a 45° per facilitare le operazioni

Al capitolo frenata il doppio disco anteriore a margherita del Maxsym 400 fa valere la sua efficacia: potente e modulabile, con un ridotto sforzo alle leve.E in autostrada? Mi basta tirare su il cupolino per godere di una gran bella protezione aerodinamica. In una parola? P-r-a-t-i-c-o. Tuttavia non solo praticità per il maxiscooter SYM, ma anche piacere di guida. Si disimpegna bene tanto in città quanto fuoriporta: è comodo, maneggevole nel traffico, stabile sui

curvoni... un ottimo compagno di pieghe, grazie al nuovo telaio che ne ha contenuto il peso in 215 kg. E il motore ha una doppia anima, che permette di muoversi con grazia a filo di gas nel traffico quanto di chiamare in causa tutti i CV e ottenere una bella spinta decisa per il sorpasso in tangenziale. Infine,

poteva non essere pratico anche per il passeggero? Salire sopra è facile, con la sella non troppo alta e le pedane a ritorno automatico alla giusta distanza. I pratici maniglioni fanno il resto... Se volete saperne di più trovate qui la mia prova completa del maxiscooter SYM. Per portarsi a casa il SYM Maxsym 400 servono 6.699 Euro, ma fino al 30 giugno c’è uno sconto di 500 Euro e ne bastano 6.199.

MOTORE Monocilindrico 4T raffreddato a liquido CILINDRATA 399 cc POTENZA 34 CV 6.750 giri/min COPPIA 39,5 Nm a 5.250 giri/min PESO 215 kg o.d.m. PREZZO da 6.699 euro

SYM Maxsym 400: su strada è facile e divertente da guidare

Pubblicato da Michele Perrino, 01/06/2022