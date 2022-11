Nuovo look e dotazione ricchissima per Honda Forza 350 e 125 2023. Video

Tra le tante novità moto presentate da Honda a EICMA 2022 si fa spazio anche uno dei best seller della Casa di Tokyo, ovvero lo scooter GT Forza. Per il 2023 si aggiorna nel look – ora più simile a quello del fratellone 750 – e conferma tutti i suoi punti… di forza, anche in versione 125.

Lo scooter Sports GT di media cilindrata Honda riceve un profondo restyling, come vi avevamo anticipato qui. A cambiare è principalmente il frontale, grazie ad una carenatura anteriore completamente nuova, con spunti presi direttamente dal fratello maggiore di 750, che ospita il nuovo faro full LED. Rimanendo in tema, anche il faro posteriore ha un nuovo design a V rovesciata che rende lo scooter ancora più distinguibile. La strumentazione rimane fedele allo schema analogico/digitale seppur non rinunci ad un aggiornamento nella grafica, inoltre, di serie dal 2023, ci sarà il sistema di connettività Honda Smartphone Voice Control che permette al conducente di collegare il proprio smartphone Android o iOS al cruscotto.

PREGI CONFERMATI “Squadra che vince non si cambia” ecco perché, nonostante l’aggiornamento, il Forza 350 vede più conferme che stravolgimenti. A partire dal parabrezza regolabile elettricamente su 180 mm di escursione, una vera chicca per il segmento, ma anche l’ampio vano sottosella, capace di ospitare due caschi integrale. Invariata è anche la ciclistica, così come il motore monocilindrico monoalbero a 4 valvole raffreddato a liquido di 330 cc, tenuto a bada dell’efficace controllo di trazione HSTC. Con una potenza max di 29,2 CV (21,5 kW) e una coppia max di 31,5 Nm e la velocità massima effettiva di 137 km/h. Qui la prova su strada.

A beneficiare degli aggiornamenti introdotti sul Forza 350 è anche il fratello minore 125. Anche sull’ottavo di litro cambia il frontale, con il nuovo faro d’ispirazione Forza 750, così come il posteriore e la strumentazione, seppur non dotata di sistema HSVCs. Come il 350, anche il 125 si conferma dal punto di vista tecnico e pratico; il parabrezza è regolabile elettricamente, c’è una presa per la ricarica dello smartphone nel retroscudo e tanto spazio nel sottosella. Il motore del Forza 125 2023 è il monocilindrico raffreddato a liquido eSP accreditato di una potenza ma di 15 CV (11 kW) e un picco di coppia di 12,2 Nm. Nonostante le prestazioni non siano quelle della MotoGP di Marquez, anche sul Forza 125 c’è un valido controllo di trazione.

I nuovi Honda Forza 2023 saranno tra le prime novità ad arrivare in concessionaria a inizio 2023, il prezzo ufficiale non è ancora stato confermato ma probabilmente potrebbe subire un lieve ritocco verso l’alto. Il Forza 350 2023 sarà disponibile in versione base o Deluxe (dotata di top box con smart key) nelle colorazioni Matt Cynos Gray Metallic, Pearl Falcon Gray, Pearl Siena Red, Mat Robust Gray Metallic e Mat Pearl Pacific Blue, con cerchi color bronzo. Anche per il Forza 125 è prevista la versione Deluxe mentre le colorazioni saranno Mat Cynos Gray Metallic, Pearl Falcon Gray e la special edition in Mat Cynos Gray Metallic con cerchi rossi.

