Novità moto

Honda X-ADV, con la sua filosofia unica, s’è dimostrato un successo senza precedenti. Sulla base di questo Honda potrebbe presto affiancare al suo Scooter/SUV top di gamma una versione più accessibile sia per cilindrata, sia per prezzo. In oriente un fratellino minore di X-ADV c’è già e si chiama ADV 150, per il mercato europeo la cilindrata giusta potrebbe essere quella dell’ADV 350 2022.

VOCI CONFERMATE Di questo argomento se ne parlava già da tempo, ma ora c’è conferma ufficiosa, dato che Honda ha compilato la documentazione necessaria per ottenere l’omologazione europea. Burocrazia sistemata, potrebbe passare davvero poco tempo prima che la Casa dell’Ala ci mostri il suo nuovo scooter con le fattezze definitive.

BASE FORZA 350 In attesa di questo momento, però, possiamo anticiparvi già alcune misure vitali del nuovo ADV 350 che, come ci si potrebbe aspettare, condivide molta della sua base tecnica con Forza 350 e SH350i. A partire dal motore, come confermato dai documenti d’omologazione, ne mostrano che il motore è preso in prestito direttamente da quei modelli, con la stessa cilindrata di 330 cc e prestazioni identiche, con un picco di potenza di 29 CV e 7500 giri/min. Il telaio è di stretta derivazione Forza 350, come dimostrano il passo di 1.520 mm, 10 mm più lungo di quello del Forza - lunghezza e larghezza. Il peso in ordine di marcia sale dai 184 kg di Forza a 186 kg per la versione base dell'ADV350, c'è anche un secondo modello che pesa 2 kg in più, probabilmente con il peso extra dovuto probabilmente ad un bauletto.

CHE POSIZIONAMENTO? Dando per scontato il suo arrivo imminente resta da capire il suo posizionamento sul mercato. Honda ama posizionare i suoi modelli in maniera strategica rispetto ai rivali, ma data la quasi unicità del progetto è difficile attualmente trovarne uno per l’ADV 350. SoloKymco, con il DT X350 ha qualcosa di simile per “filosofia” e cilindrata, ma quasi certamente sarà quotato con un prezzo di listino inferiore rispetto allo scooter adventure di Honda. L’altra incognita è quanto sarà diverso dal Forza 350. X-ADV e Forza 750 sono simili meccanicamente, ma possono essere utilizzati in maniera completamente diversa, lo stesso accadrà anche con le medie cilindrate? Ai posteri l’ardua sentenza.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 20/10/2021