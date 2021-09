L'Euro5 non perdona niente a nessuno. Nemmeno il 4 cilindri in linea raffreddato ad aria di Honda, che equipaggia l'affascinante CB1100. A inizio settembre, Honda ha confermato l'arrivo di una Final Edition per le proprie moto heritage CB1100 EX e CB1100 RS. La moto che fonda le sue radici sulla CB750 Four del 1969, andrà in pensione.

CB1100 EX Final Edition

CB1100 RS Final Edition



Coming soon… pic.twitter.com/Chmek8ksUe — Honda Bike (ホンダ バイク) (@HondaBike_hmj) September 3, 2021

COME SONO FATTE Le moto si presentano con colorazioni molto evocative e personali: dalla Matte Jeans Blue Metallic con sella marrone e cerchi bronzo (che si rifà alla GB350) fino alla più classica colorazione Sutra Red con sella nera e, sempre, cerchi bronzati. Di certo non viene stravolta la filosofia costruttiva della moto, il cui cuore vedrà - per l'ultima volta - il 4 cilindri in linea da 1.140 cc. Se vi state chiedendo il prezzo... beh, non c'è, perchè in Europa non verrà commercializzata.

Pubblicato da Giorgio Sala, 29/09/2021