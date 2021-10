Ci siamo, con la consolidata tecnica del video teaser – ottima per far venire l’acquolina in bocca a noi appassionati – Honda ha annunciato la data di presentazione della sua tanto vociferata nuova sport tournig, la NT1100. “New Tournig Era” il nome non lascia scampo ad eventuali ulteriori interpretazioni.

LA DATA L’appuntamento da segnare a calendario è per il prossimo 21 ottobre, data in cui saremo in grado di fornirvi tutte le informazioni in merito alla nuova NT1100, magari anche data d’arrivo e prezzo, ma nel frattempo qualche indizio iniziamo a darlo.

LE PRIME INDISCREZIONI La sigla fa chiaramente intuire che a spingere la neo arrivata ci sarà il rinnovato motore bicilindrico parallelo frontemarcia già in uso sulla enduro stradale Africa Twin. Stando a dei documenti compilati per l’omologazione, non ci saranno modifiche alla parte di “mappatura” motore, dunque la scheda tecnica verrebbe confermata: 102 CV a 7.500 giri/min e 105 Nm a 6.250 giri/min, valori che ben si sposano all’utilizzo turistico. Ovviamente confermatissimi il cambio doppia frizione DCT – disponibile come alternativa al classico cambio a 6 rapporti – e la strumentazione TFT con sistema Honda Smartphone Voice Control per la connettività. Sappiamo anche già quali saranno le dimensioni e il peso: in linea con Crossrunner e VFR (che potenzialmente andrà a sostituire), 238 kg in ordine di marcia con interasse di 1.535mm.