EICMA 2022: tutte le novità Honda esposte al salone

Il 2023 sarà un anno molto vivace per Honda, che in occasione di EICMA 2022 mostra la nuova Transalp 750 e la Rebel 1100. Ma la Casa di Tokio non si ferma qui e sullo stand fa sfilare anche lo scooter Forza 125 e 350, il suo primo scooter elettrico EM1 e:, la scrambler CL500, oltre agli altri modelli della gamma che sono stati rinnovati nei colori e nella tecnologia di bordo. Ecco a voi le novità esposte al Salone della Moto di Milano.

HONDA XL 750 TRANSALP

Honda a EICMA 2022: la XL Transalp 750

Ritorno in grande stile per un'icona della Casa dell'Ala, che si presenta sotto i riflettori della kermesse milanese in anteprima mondiale. La XL 750 Transalp è una adventure di ultima generazione dal motore grintoso e dal peso contenuto, progettata per sentirsi ovunque a suo agio, dal traffico cittadino ai lunghi viaggi, anche fuori dall’asfalto. Monta un nuovo motore bicilindrico a 8 valvole con una potenza massima di 92 CV a 9.500 giri, per una coppia di 75 Nm a 7.250 giri. Ci sono l’acceleratore elettronico e cinque riding mode. Lato ciclistica troviamo un telaio con struttura a diamante, una forcella rovesciata Showa con steli da 43 mm e un monoammortizzatore con leveraggio Pro-Link. Ci sono, poi, cerchi da 21” all’anteriore e 18” al posteriore con pneumatici tassellati. Infine, abbiamo una strumentazione con display TFT a colori da 5” con connettività Bluetooth, compatibile con Android e iOS. L’impianto luci è full-LED.

HONDA CMX1100T REBEL

Honda a EICMA 2022: la CMX 1100T Rebel

La Rebel è una “bobber” dalla doppia personalità, espressa dal suo look basso e allungato, ma anche muscoloso e minimalista. Parte del merito è del suo motore bicilindrico parallelo di 1.084 cc, corposo e fluido nell’erogazione. Lato elettronica, troviamo tra gli altri il controllo di trazione, il cruise control e quattro Riding Mode. La robusta ciclistica prevede un telaio in tubi, una forcella con steli da 43 mm, ammortizzatori con serbatoio separato “piggyback” e pinza freno anteriore a quattro pistoncini ad attacco radiale. Tutte le luci sono a LED e il cruscotto è di tipo LCD. Per il 2023, al modello base, si affianca questa nuova CMX1100T Rebel, dove la “T” sta per Touring, attitudine espressa dall’adozione di un nuovo cupolino largo e basso solidale alla forcella, e di valigie laterali rigide, per rendere più ampio il raggio d’azione della moto. La nuova CMX1100T Rebel sarà disponibile nella sola colorazione Gunpowder Black Metallic e, come la versione base, sul mercato italiano sarà offerta solo con cambio a doppia frizione DCT.

HONDA FORZA 125 e 350

Honda a EICMA 2022: il Forza 125

Prendendo spunto dal look del top di gamma Forza 750, per il 2023 i Forza 125 e Forza 350 ricevono un profondo restyling di tutto il frontale, del quadro strumenti analogico‑digitale e del fanale posteriore, mantenendo immutata la meccanica e la grande praticità. Entrambi i Forza 125 e 350 portano in dote un equipaggiamento ricco e completo, con controllo di trazione, parabrezza regolabile elettricamente, presa USB-C nel vano portaoggetti anteriore, spazio sottosella per due caschi integrali, luci full‑LED e tecnologia Smart‑Key che può aprire anche il bauletto opzionale. Inoltre, il Forza 125 sarà disponibile in una esclusiva versione “Special Edition”, con colorazione rossa e finiture esclusive. Lato motori, quello del 125 è l’efficientissimo monocilindrico monoalbero a 4 valvole della serie eSP, dotato di Start&Stop, mentre quello del Forza 350 è l’unità eSP+ di 330 cc introdotta con il model year 2021.

HONDA EM1 e:

Honda a EICMA 2022: l'elettrico EM1 e:

L’EM1 e:, che arriverà nel 2023, è il primo scooter elettrico Honda destinato al mercato europeo, e il primo elettrico della gamma EV, che prevede l’introduzione di oltre 10 nuovi modelli a livello globale entro il 2025. “EM” sta per Electric Mobility, e il nuovo scooter mira esattamente al pubblico più giovane in cerca di un modo pulito, facile e divertente di muoversi nel contesto urbano. È compatto, con la pedana piatta, e dal design “morbido” per distinguersi dalla massa nel traffico di tutti i giorni. Lo scooter è alimentato dal sistema a batteria asportabile Honda Mobile Power Pack e:. Una ricarica completa offre un’autonomia di oltre 40 km e mantiene le performance di durata, senza alcuna riduzione, per 4.000 cicli di ricarica. Come il suo nome suggerisce, il Mobile Power Pack è una batteria intercambiabile che può essere rimossa e ricaricata comodamente a casa per poi riposizionarla sullo scooter.

HONDA CL500

Honda a EICMA 2022: la CL 500

La nuova CL500 prende ispirazione dalle Honda CL degli anni Sessanta e Settanta e combina il fascino retrò con la tecnologia più moderna per creare le forme di una naked in perfetto stile Scrambler. Questo inedito modello è equipaggiato con un bicilindrico parallelo di 471 cc, che già equipaggia la gamma 500 della Casa di Tokio, rientra nel limite di potenza massima dei 35 kW e permette di guidare anche con patente A2. Il design originale è definito dal faro tondo con quattro punti luce a LED, passando per il serbatoio arrotondato, fino alla coda bassa affiancata dal sistema di scarico a doppia uscita con la caratteristica piastra anticalore forata. I dettagli come i paracolpi sugli incavi del serbatoio, la sella sottile, i piccoli indicatori di direzione, il manubrio alto e largo e i soffietti della forcella in gomma, contribuiscono a creare un look giovane. Il telaio tubolare in acciaio lascia in vista la meccanica e la ciclistica, composta dalle sospensioni con forcella telescopica da 41 mm e ammortizzatori regolabili nel precarico. I cerchi misurano 19” davanti e 17” dietro e calzano pneumatici semi‑tassellati. In Italia la nuova CL500 sarà disponibile in due colorazioni: Matt Laurel Green Metallic e Matt Gunpowder Black Metallic. Una ricca gamma di accessori originali ne permette la personalizzazione.

