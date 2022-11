Scooter e 125, Honda rinnova la gamma colori dei suoi modelli

Sfumature inedite e qualche conferma per gli scooter SH, PCX, Vision e per la naked CB125R model year 2023

I NUOVI COLORI PER LE PICCOLE HONDA Sulle strade di tutta Europa le piccole cilindrate continuano a mietere un notevole successo, poiché un 125 si guida anche con la patente dell’automobile, ha costi di gestione ridotti e, offre notevole affidabilità oltre che praticità e piacere di guida. I giapponesi di Honda sono sempre stati attenti a questo segmento e aggiornano costantemente la gamma in questa cilindrata. Pensate che nel 2022, fino a tutto settembre, un totale di oltre 54.000 clienti della Casa giapponese ha scelto un modello tra SH, PCX, Vision e CB125R. Punto di partenza è la gamma Honda SH, un “brand nel brand” che, solo in Italia, totalizza ogni anno oltre 30.000 esemplari venduti. SH125i, SH150i e il top di gamma SH350i – tutti costruiti nella fabbrica italiana di Atessa (CH) in Abruzzo – hanno un design evergreen ma sempre aggiornato e ideali per chi si muove quotidianamente nei centri urbani.

Gamma colori Honda 2023: lo scooter bestseller SH150i in biancoSI PARTE CON I NUOVI COLORI PER SH 350i Per il 2023 le colorazioni dell’SH350i si rinnovano per tre delle sei varianti disponibili. Infatti, ai confermati “Black”, “Pearl Cool White” e “Mat Ruthenium Silver Metallic” si affianca il nuovo “Crescent Blue Metallic” e le rinnovate versioni sportive in “Mat Lucent Silver Metallic” e “Mat Coal Black Metallic”, entrambi con cerchi di colore nero e decorati con adesivi rossi per un look più sportivo.

Gamma colori Honda 2023: lo scooter SH 350i in rosso con bauletto e parabrezzaLE SFUMATURE PER SH PIÙ PICCOLI E PCX Per gli SH125i e SH150i a fianco del confermato “Pearl Nightstar Black” si affiancano i nuovi “Pearl Falcon Gray”, “Mat Pearl Cool White”, “Pearl Pacific Blue” e le versioni sportive nelle colorazioni “Coal Black” e “Hyper Red”, entrambe con cerchi neri. Nel 2021 l’SH125i è stato lo scooter più venduto in Europa con oltre 20.000 clienti, che lo hanno scelto per la sua versatilità, grazie a pedana piatta e ampio vano sottosella, unita al piacere di guida garantita dalla vivacità del suo monocilindrico e dalle ruote alte. Nel 2022 l’SH125i si piazza al secondo posto nelle vendite in Europa alle spalle del PCX125, che per il 2023 è riproposto nelle due colorazioni “Mat Galaxy Black Metallic” e “Pearl Jasmine White” – che presentano però logo, forcellone e maniglione di colore nero – mentre è tutto nuovo il “Pearl Jupiter Gray”.

Gamma colori Honda 2023: lo scooter PCX 125 in biancoLE TINTE INEDITE PER VISION E NAKED Tuttavia, della gamma scooter fa parte anche il Vision 110, che rappresenta la scelta di chi ha bisogno uno scooter versatile e dal costo d’acquisto ridotto. Il Vision 110 si ripresenta ai nastri di partenza nei colori “Mat Galaxy Black Metallic” e “Pearl Jasmine White” ai quali si affiancano i nuovi “Pearl Jupiter Gray” e “Mat Suit Blue Metallic”.

Gamma colori Honda 2023: la naked CB125R in grigio con cerchi bronzoANCHE LA ''NAKEDINA'' CAMBIA LE LIVREE Per molti motociclisti la parola “commuter” è associata anche alle moto di 125 cc, proprio come la CB125R, modello di accesso alla gamma delle naked di Tokio. In Italia, si guida anche con la patente A1 e B ed è perfetta per chi ama le “nude” e vuole mettersi in sella a una brillante e super stilosa 125. Per il 2023 la ottavo di litro è disponibile nel nuovo “Mat Crypton Silver Metallic” mentre sono state aggiornate le altre tre colorazioni già a listino: il “Mat Gunpowder Black Metallic” assume una sfumatura completamente nera, mentre sono ritoccati nei dettagli il “Mat Jeans Blue Metallic” e il “Candy Chromosphere Red”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/11/2022