Nuova Honda Transalp: un po' Hornet, un po' Africa

La prima, la Honda Hornet, è stata già presentata in occasione di Intermot, l'altra, la Transalp, probabilemente sarà la star dello stand Honda a EICMA 2022. Mentre della Hornet sappiamo già tutto della enduro stradale ancora si sa ben poco, ma unafoto spia pizzicata qualche settimana fa ce l'ha già fatta conoscere, almeno nell'aspetto. I documenti per l'omologazione raffigurati nella galleria fotografica, sovrapposti a una foto dell'ultima naked della Casa di Tokyo in realtà ci danno già molti indizi di come potrà essere la prossima icona Honda a fare ritorno sul mercato.

CUORE E OSSA Chi si aspettava un telaio dedicato per la Transalp è fuori strada, nell'era delle ottimizzazioni non poteva che esserci condivisione. Ormai, quasi come nelle auto, i tecnici parlano di piattaforme, un insieme di componenti che compongono un sistema, proprio come nel caso del nuovo bicilindrico parallelo, il cuore, e il telaio, il suo scheletro. Ovviamente, però, data la diversa destinazione d'uso delle due moto non mancheranno le differenze, sia a livello ciclistico, sia di motore.

Nuova Honda Transalp: la sovrapposizione con la sorella naked Hornet

LE DIFFERENZE Come già accaduto con Aprilia, infatti, il bicilindrico di Honda potrebbe rinunciare a qualche CV di potenza massima per andare a premiare maggiormente la coppia, specialmente quella ai bassi regimi, magari andando molto vicino agli 80 CV a 9.250 giri/min e 70 Nm a 6.500 giri/min della Tuareg 660, con un vantaggio in termine di coppia dovuto alla ciclindrata maggiore. Le ruote da 21 e 18 pollici e le sospensioni a lunga escursione portano a quote ciclistiche differenti rispetto alla Hornet: l'interasse è maggiore, così come lo è l'altezza da terra. Nella sovrapposizione tra i disegni e la foto della naked si può notare come il forcellone sia più lungo di qualche centimetro e il manubrio posizionato più in alto e vicino al busto del pilota, come s'addice ad una endurona stradale. Differenti sono anche le selle - più spaziosa quella del passeggero - e i serbatoi, con quello della Transalp che ha un maggior sviluppo verticale.

PIZZICO D'AFRICA... E CB500X Come abbiamo potuto intravedere dalla foto spia, la nuova Transalp avrà qualcosa in comune con la sorellona Africa Twin, specialmente i fianchetti ricordano la best seller di Honda, ma - e forse viene da dire purtroppo, dato il polverone che si sta creando attorno alla Hornet - anche molto in comune con la piccola CB500X. Faro, scarico e strumentazione saranno condivise.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 11/10/2022