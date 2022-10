Nuovo Honda Forza 350 2023 presentato in Tailandia... e da noi?

Da noi Honda Forza 350 è un best seller ed è normale che la presentazione del model year 2023 in Tailandia susciti grande interesse. Il midi GT della Casa dell’Ala è ora più sportivo nel look, con il frontale che ricorda il fratellone Forza 750, ma le novità non si fermano alla semplice estetica.

SGUARDO DA DURO L’aspetto che balza subito all’occhio è il nuovo frontale del Forza 350, con il faro anteriore sdoppiato e molto più simile nella firma luminosa a quello del top di gamma Forza 750, il design è più dinamico e filante rispetto al modello attualmente in commercio. Tutto nuovo è anche il design del faro posteriore.

Honda Forza 350 2023, il nuovo faro anteriore

PIÙ TECNOLOGICO Dal punto di vista tecnologico ci sarà un ulteriore passo in avanti, infatti al sistema Honda Smartphone Voice Control, che permette di connettere via Bluetooth il proprio smartphone e controllarlo tramite immediati comandi vocali, verrà affiancato un display digitale di generose dimensioni, come già accade sul “fratello” ADV350.

CONFERME Dal punto di vista tecnico non ci saranno rivoluzioni, seguendo il motto “squadra che vince non si cambia”. Motore monocilindrico da 330 cc e 29 CV, parabrezza regolabile elettricamente, controllo di trazione e l’ampio vano sottosella verranno tutti riconfermati, al pari della presa USB e dell’immancabile Smart Key di Honda.

Honda Forza 350 2023, il faro posteriore

QUANDO ARRIVA? Attualmente da parte di Honda non ci sono ancora state comunicazioni ufficiali sulla volontà di introdurre anche nei mercati europei la versione aggiornata del Forza 350 ma è probabile che si tratti solamente di una questione di tempo. La Casa di Tokyo infatti, dopo aver giocato un ruolo da protagonista a Intermot presentando la nuova Hornet, sarà tra gli espositori più attesi anche all’imminente EICMA 2022. Lì probabilmente al fianco della Hornet e, chissà, magari anche della tanto attesa Transalp 750, potrebbe esserci spazio anche per il rinnovato midi gt.