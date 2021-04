IL VINCITORE Dopo aver provato Honda Forza 750 e averlo messo a confronto col re dei maxiscooter Yamaha TMax, oggi è di nuovo tempo di parlarvi dello scooter GT di Honda, che ha conquistato l'ambito premio Red Dot 2021 nella categoria ''Design di Prodotto''.

DOPPIETTA Il successo in casa Honda è stato bissato. Sì, perché la vittoria del Forza 750 si aggiunge a quella dell'anno precedente ad opera della CBR1000RR-R Fireblade SP, prima supersportiva della casa di Tokio a vincere un premio Red Dot. E pensare che, anche in campo 4 ruote, Honda non è stata da meno: nel 2021 hanno vinto le ibride Jazz e Jazz Crosstar, mentre nel 2020 era stata la Honda-e – qui nella nostra comparativa con la 500 Elettrica – a vincere il premio più ambito, il Best of the Best.

IL PREMIO I Red Dot Awards sono riconoscimenti internazionali assegnati alle migliori soluzioni di design in termini di Prodotto, Brand e comunicazione. I premi vengono assegnati da un panel di 50 esperti internazionali che mettono alla prova, valutano e analizzano ogni candidatura, premiando le soluzioni che presentano il design e l’innovazione più rilevanti. I criteri per l'aggiudicazione sono rivisti di anno in anno così da riflettere i requisiti tecnici, sociali, economici ed ecologici più recenti.