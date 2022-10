Honda CB650R e CBR650R 2023: ecco come cambiano i nuovi model year

Honda presenta CB650R e CBR650R in versione 2023: naked e sportiva non subiscono modifiche tecniche, ma guadagnano nuovi colori

Le chiacchiere, ultimamente, sono tutte per loro, la CB750 Hornet presentata recentemente e la XL750 Transalp che vedremo a EICMA. Ma le novità 2023 in casa Honda non sono finite – dopo CB1000R, Monkey e Rebel 500 – e oggi tocca a CB650R e CBR650R. Scopriamo come cambiano col nuovo model year la naked e la sportiva seiemmezzo.

NON SI TOCCANO Se dal punto di vista tecnico restano invariate, forti di un biglietto da visita vincente – solo per citare le caratteristiche peculiari: motore 4 cilindri da 95 CV, forcella Showa SFF-BP, controllo di trazione e frizione assistita con antisaltellamento – le CB650R e CBR650R si presentano in versione 2023 rispettivamente con una e due livree.

I COLORI La CB650R 2023 sarà disponibile nella sola colorazione total black denominata ùMatt Gunpowder Black Metallic, che strizza l'occhio alla sorellona CB1000R Black Edition. La sportiva CBR650R, invece, conferma Grand Prix Red e Matt Gunpowder Black Metallic ma il coperchio della testata e i carter motore saranno in nero, mentre cambiano anche le grafiche di carena e codino.

Pubblicato da Michele Perrino, 25/10/2022