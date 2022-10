Il bambino che a 3 anni guida la Honda Gold Wing 1800! Il video

Il bimbo protagonista del video di oggi è Zayn. Non è un bimbo come tutti gli altri, infatti è figlio di Kenan Sofuoglu – per chi non avesse presente: 5 mondiali Supersport vinti – uno che con la velocità e la spericolatezza ci va a braccetto. L'ex pilota turco ne ha combinate di tutti i colori – è arrivato a 400 km/h sulla Kawasaki Ninja H2R ma è stato anche protagonista di una drag race Ferrari SF90 contro H2R con l'amico e connazionale Razgatlioglu – tanto per capirsi. Cosa potevamo mai aspettarci dal figlioletto di 3 anni? Guardate il video.

FENOMENO Il talento del padre sembra scorrere altrettanto veloce anche nelle vene del figlio. Il piccolo Zayn sul suo profilo Instagram ne fa di ogni: col kart, la moto, lo scooterone... è piccolo ma incredibilmente capace per la sua età. Un futuro campioncino in erba? Chissà...

Pubblicato da Michele Perrino, 25/10/2022