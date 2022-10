La nuova Honda Hornet? Era meglio così. L'idea di Kar Lee

Honda si è presa le luci della ribalta presentando la nuova CB750 Hornet, ma non tutti sono rimasti soddisfatti dal lavoro svolto dai tecnici della Casa dell’Ala.I mugugni del popolo del web sono dovuti all’abbandono del 4 cilindri in linea – anche se il nuovo motore promette davvero di essere davvero molto interessante – ma soprattutto all’estetica troppo simile a quella della sorellina CB500F, nonostante i bozzetti promettevano ben altro aspetto, aggressivi e ricchi di personalità. La panacea per i nostalgici arriva direttamente dal designer digitale Kar Lee, spesso in passato vi abbiamo mostrato suoi lavori, dal nuovo Monster con il telaio a traliccio alla M 1000 R, che nel frattempo BMW ha deciso di produrre per davvero.

IL LAVORO DI LEE Lee gioca “facile” andando a pescare alcuni elementi stilistici della prima Hornet, come il faro tondo (di derivazione CB650R) e lo scarico alto, ma azzarda anche alcune soluzioni inedite, almeno per la naked, come il monobraccio di derivazione VFR400. Al netto di questa scelta esotica, Kar Lee al forcellone tradizionale ne preferisce uno dalla forma “a banana” dall’aspetto decisamente più rifinito, per finire impreziosisce il telaio con delle piastre di rinforzo meglio rifinite e più ricercate nella forma. Tocco di classe il logo della prima Hornet riportato sul serbatoio. Qui sotto trovate un video (in lingua inglese) in cui il designer spiega passo per passo le sue scelte.

VEDI ANCHE

LA DIFFERENZA TRA ME E TE Questi render ovviamente fanno sognare e creano polemica ma bisogna sempre ricordare che nella realizzazione di una moto ci sono scelte che scindono dalla semplice logica. Al giorno d’oggi tutto deve essere versatile, riutilizzabile su questo o su quel modello e la razionalizzazione è fondamentale per la sostenibilità di un costruttore, anche se è un colosso del calibro di Honda. Senza dimenticare che ci sono da tenere in considerazione molti parametri omologativi, spesso quando parliamo di Euro 5 facciamo riferimento al rumore dello scarico o a quanto inquina un motore ma la normativa è zeppa di cavilli che limitano la creatività e la fantasia dei produttori. Detto ciò, complimenti a Kar Lee per la sua idea e una tiratina d’orecchie a Honda, un piccolo azzardo in più non era poi un’impresa impossibile.