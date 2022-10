Nuova Honda Hornet: tante critiche sul web, chi ha ragione?

Non è la prima volta che un’operazione “nostalgia” scontenta… i nostalgici. L’ultimo esempio in ordine cronologico risale a poco più di un anno fa con Ducati Monster e pare proprio che, a pochi giorni dalla sua presentazione ufficiale, lo stesso destino stia toccando anche alla nuova Honda Hornet. Il “calabrone” fa storcere il naso ai fan di questa storica motocicletta perché poco in linea con la tradizione, criticati il design, il motore bicilindrico e non solo ma i detrattori che si stanno scatenando sui social hanno ragione? Proviamo a fare chiarezza, anche grazie alle dichiarazioni di Honda.

Honda CB750 Hornet 2023

I render, gli articoli d’anticipazione, le immagini dei primi bozzetti ufficiali rilasciati da Honda, con un hype (attesa quasi spasmodica, se preferite) che non si raggiungeva da tempo per una novità della Casa dell’Ala, eppure il look della nuova Hornet stenta a fare breccia nei cuori. Molti la reputano non “degna” del nome che porta, forse ancora legati a quella di fine anni ’90 e inizio 2000 ma in realtà l’ultima prodotta non era poi tanto diversa in alcuni suoi elementi stilistici, come il faro appuntito o la coda che punta all’insù. Certo, tra i concept di design (molto riusciti) e il modello definitivo di differenze ce ne sono parecchie e forse al centro stile di Honda si può imputare forse un po’ di mancanza di coraggio nel rimanere fedeli a ciò che avevano in mente in origine. Il risultato finale è una moto molto simile alla sorellina CB500F ma quando ti ispiri al basso di gamma e non all’alto spesso si rischia di deludere, la Hornet poteva avere un carattere più deciso? Forse sì.

DETTAGLI Per quanto riguarda finiture e assemblaggi Honda ci ha sempre convinto, la nuova Hornet (anche se bisognerà vederla dal vivo) molto probabilmente continuerà nel solco tracciato dalle sue antenate. Non è però una moto “pettinata”, come non lo era la sua antenata, niente materiali di pregio o vezzi di design, punta al sodo in maniera “sana” ma alcuni dettagli non mi convincono, uno su tutti lo scarico nero opaco. Mi piace invece il telaio rosso in abbinamento con il colore dei foderi della forcella, più anonima quella il colorazione gialla.

Honda Hornet: il motore bicilindrico da 755 cc

I più accesi detrattori su questo non transigono, la nuova Hornet doveva essere spinta da un motore a 4 cilindri, nessuna deroga ammessa. Dal punto di vista della continuità nulla da eccepire, dalla sua nascita fino alla scomparsa dai listini la naked ha sempre visto protagonista il suo motore 4 in linea, spesso derivato da quello della sorella sportiva CBR600RR. È però altresì ineccepibile che il bicilindrico – in linea generale, ma anche nel caso specifico del nuovo motore della Hornet – ha tantissimi vantaggi rispetto al quattro, dal punto di vista pratico e di utilizzo.

MOTORI A CONFRONTO Ovviamente i costi di produzione sono inferiori, i bicilindrici riescono a sposarsi meglio a diverse tipologie di moto, Aprilia lo ha dimostrato recentemente con Tuareg, Tuono e RS660, Ducati con Monster, Multistrada V2 e Hypermotard. All’utente finale del vantaggio a bilancio di Honda può interessare poco, allora passiamo ad un paragone decisamente più interessante. Il nuovo motore Honda di “media cilindrata” è capace di un picco di potenza di 92 CV a 9.500 giri/min e 75 Nm di coppia a 7.250 giri/min, il 4 cilindri in linea della Honda CB650R 95 CV a 12.000 giri/min e 64 Nm a 8.500 giri/min. La potenza è di poco inferiore a quella del 4 in linea ma il picco arriva quasi 3.000 giri/min prima, il picco di coppia, invece, è maggiore di 11 Nm e anche in questo caso arriva prima, con evidenti vantaggi nell’uso su strada, terreno d’elezione delle naked.

La nuova Honda Hornet 2023

E ora passiamo al posizionamento sul mercato della Hornet, qual è il suo segmento d’appartenenza, con quali rivali dovrà vedersela sul mercato e, perché no, anche in una delle nostre classiche comparative. In una situazione analoga c’è finita anche la piccola Tuono 660, piccola di cilindrata da stare nel segmento delle entry level ma talmente raffinata a livello ciclistico e di dotazione da essere messa a paragone con le naked medie “piene”.

IL PREZZO AIUTA A CAPIRE La Hornet ha sulla carta un ottimo motore, ricca dotazione tecnologica anche se dal punto di vista ciclistico non strabilia, puntando sulla semplicità (e forse un po’ al risparmio). Una discriminante che ci può aiutare a fare chiarezza è il prezzo di listino: 7.990 euro. Rimanendo in casa Honda troviamo la sorella CB650R a 8.190 euro, la Yamaha MT-07 costa 7.399 euro, la ricca Triumph Trident 8.295 euro. Le medie “piene”, invece, flirtano tutte attorno ai 10.000 euro. La Hornet rientra dunque senza alcun dubbio tra le entry level, con un allestimento ricco a livello tecnologico (TFT, connettività, acceleratore elettronico, controllo del freno motore e di trazione) ma competitivo a livello di prezzo.

Honda CB750 Hornet 2023: vista laterale

Appurato che la nuova Hornet rientra a pieno titolo tra le naked “entry level” si pone il problema in famiglia. Attualmente Honda ha già una naked in questo segmento, ovvero la CB650R che, ironia del destino, ha il motore a quattro cilindri in linea come vorrebbero i puristi, il faro tondo come vorrebbero i nostalgici… insomma un bel “casino”. Probabilmente, per un semplice discorso di continuità con (alcuni) dei capi saldi lei sarebbe la degna erede.

ZITTI TUTTI, PARLA HONDA Come mai Honda ha deciso di posizionare due moto nello stesso segmento con il rischio di cannibalizzarsi l’una con l’altra? La risposta l’ho chiesta direttamente a loro. Secondo la Casa di Tokyo, le due moto puntano a una clientela diversa. La CB650R è più “rifinita” e matura con linee ispirate al mondo retrò, in grado di soddisfare chi non riesce a disfarsi dell’urlo, dell’erogazione del caro e vecchio 4 in linea e del gas a cavo. La Hornet è più “giovane”, linee appuntite, peso contenuto, tecnologia di alto livello e, seppur di poco, un prezzo inferiore.

COSA DICE IL MERCATO Secondo Honda, dunque, la Hornet va ad ampliare l’offerta nel segmento e non a togliere potenziali acquirenti alla CB650R, che comunque continua a comportarsi bene sul mercato, con 948 moto immatricolate da gennaio ad agosto 2022 (dati ANCMA) seconda nella sua categoria solo dietro alla best seller MT-07. Per verificare se la verità sarà dalla parte del costruttore nipponico bisognerà attendere l’inizio del 2023, periodo in cui la nuova Hornet arriverà nelle concessionarie, ma come direbbe l’ex premier Conte, dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c’è.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 07/10/2022