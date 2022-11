Nuovo Honda ADV160: lo scooter crossover debutta in Giappone, e da noi?

Arriva una nuova variante "avventurosa" nella gamma scooter destinata al mercato del Sol Levante e chissà che non sbarchi anche in Europa...

GLI SCOOTER “ON-OFF” PIACCIONO TANTO Scooter in stile “crossover” avanti tutta e per abbracciare la “new wave” Honda presenta un nuovo modello, l’ADV160. Infatti, la casa di Tokio ha annunciato che dal prossimo 26 gennaio inizierà le vendite in Giappone di questo automatico a un prezzo equivalente a 3.200 euro. Disponibile nei colori rosso opaco, nero metallizzato e grigio perla fumé, è l'evoluzione del modello ADV150 presentato a metà 2019 in Indonesia, dove viene costruito, e arrivato in vendita nel 2020 in diversi Paesi asiatici. Di fatto è una variante del PCX150, che in Italia è in vendita nella cilindrata 125, ma nella linea e nell'impostazione ricorda l'ADV di cilindrata maggiore, il 350 che è disponibile anche sul nostro mercato. Il motore è un monocilindrico monoalbero quattro valvole raffreddato a liquido denominato eSP+, che passa dalla cilindrata 149 a 156,9 cc. Ha una potenza di 16 CV/8.500 giri e una coppia massima di 1,5 kgm/6.500 giri. Le emissioni rispettano le nuove normative introdotte in Giappone e che sono equiparabili alla nostra Euro5.

Nuovo Honda ADV160: lo scooter crossover sbarca sul mercato giapponeseGOMME SCOLPITE E AMMORTIZZATORI ROBUSTI La ciclistica, derivata dal PCX, si affida a un telaio tubolare con ruote da 14 pollici davanti e da 13 pollici dietro; la forcella è di tipo tradizionale e la sospensione posteriore è affidata a una coppia di ammortizzatori con serbatoio gas separato. I freni sono a disco anteriore e posteriore con azione combinata CBS oppure con ABS a due canali. Infine, c’è anche il controllo di trazione.

Nuovo Honda ADV160: motore da 16 CV, manubrio largo e gomme scolpiteDESIGN MODERNO E SPORTIVO Il look è meno fuoristradistico dell'ADV350 che conosciamo, ma ci sono sempre gli pneumatici più scolpiti e “cicciotti”, che prendono il posto di quelli puramente stradali del PCX. Il parabrezza regolabile e il nuovo silenziatore rialzato conferiscono un aspetto avventuroso, in perfetta linea con lo stile dei moderni scooter crossover. La dotazione di accessori è arricchita da avviamento keyless, presa USB, una nuova strumentazione digitale e dal vano sottosella maggiorato. Da notare che quest’ultima caratteristica non ha impedito di ridurre l'altezza della sella da terra di 15 mm, che ora è a 780 mm. Il peso dichiarato con il pieno di carburante è di 133 kg.

Nuovo Honda ADV160: potrebbe arrivare anche da noi con motore 125 ccLA FAMIGLIA 125 SI POTREBBE ALLARGARE Esistendo già la motorizzazione 125 eSP+, c’è la possibilità che da questa inedita variante ADV160 possa derivare un modello ADV ottavo di litro, che andrebbe a colmare un piccolo vuoto in questo vivace segmento Europeo. Diciamo vivace perché sappiamo che il PCX125 vende molto bene, ma ha uno stile più classico. In Italia sono già in vendita il PCX125 e il più ricco Forza 125, ma il listino Honda è completato dal bestseller SH125i e dal classicissimo SuperCub C125: un'offerta ampia in quella cilindrata a cui si aggiungerebbe un modello potenzialmente vincente. Dal 10 al 13 novembre prossimi aprirà al pubblico EICMA 2022, magari ne sapremo di più.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/11/2022