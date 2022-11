Honda EM1 e: la Casa giapponese svela a EICMA 2022 il suo scooter EV

IL PRIMO SCOOTER EV PER L’EUROPA La mobilità urbana è al centro dell’attenzione in questo periodo dove la parola “transizione” è sulla bocca di tutti, soprattutto nel campo auto e moto. Sono sempre di più i modelli elettrici lanciati sul mercato e Honda coglie l’occasione di EICMA 2022 per svelare il suo primo scooter 100% a batterie per il mercato europeo.

Honda a EICMA 2022: lo scooter elettrico EM1 e:

Si chiama EM1 e:, dove le prime due lettere significano proprio Electric Mobility, ed è uno scooter dallo stile molto moderno, per certi versi innovativo, con linee smussate e pochi spigoli. Insomma, una faccia simpatica per il nuovo arrivato della Casa giapponese. Le misure compatte, la pedana piatta lo scudo che protegge un po’ le gambe, il faro anteriore a LED e la coda corta, sono tutti elementi che distinguono questo modello dedicato soprattutto ai più giovani.

Honda a EICMA 2022: il vano sottosella con la batteria estraibile di EM1 e:

VEDI ANCHE

Ideale per la città e per rendere i brevi tragitti cittadini confortevoli e pratici, è silenzioso e a zero emissioni per andare incontro alle nuove esigenze di mobilità eco-sostenibile. Il nuovo EM1 e: è alimentato da una batteria asportabile chiamata Honda Mobile Power Pack e:, progettata con il focus su durata, affidabilità e qualità. Una ricarica completa offre un’autonomia di oltre 40 km e mantiene le performance di durata, senza alcuna riduzione, per 4.000 cicli di ricarica. Come suggerisce il nome stesso, il Mobile Power Pack è un pacco batterie intercambiabile, che può essere rimosso e ricaricato comodamente a casa per poi riposizionarlo sullo scooter.

Honda a EICMA 2022: lo scooter EV in colorazione grigia

Al momento non è stato comunicato il prezzo di listino di questo nuovo scooter elettrico, che potrebbe beneficiare di eco-incentivi e promozioni della Casa. Quello che sappiamo però, è che arriverà sulle strade europee nel corso del 2023 ed è il primo della gamma EV di Honda, che ha in agenda l’introduzione di ben dieci modelli a livello globale entro il 2025.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/11/2022