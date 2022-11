Kymco Downtown 350GT a EICMA: lo scooter si fa più moderno

Kymco porta a EICMA il nuovo Downtown 350GT in versione 2023. Lo scooter si fa più moderno fuori, grazie all'adozione di nuove plastiche, ma anche a livello tecnico, grazie a una nuova strumentazione con TFT dotata di connettività.

Riconfermati il monocilindrico da 321 cc per 28,5 CV a 7.500 giri/min e 30 Nm a 5.500 giri/min, così come la ciclistica, con forcella telescopica e coppia di ammortizzatori al posteriore, mentre sui cerchi da 15'' e 14'' ci sono freni a disco e pneumatici rispettivamente in misura 120/70 e 140/70 col sistema antibloccaggio Bosch a supervisionare. Il peso a secco del Downtown 350GT è di 189 kg.

Downtown 350GT: il codino con luci a LED

Tra le novità più importanti c'è certamente la nuova strumentazione TFT di generose dimensioni dotato di connettività bluetooth mentre, a completare il quadro tecnologico, ci pensa il sistema keyless.

Kymco Downtown 350GT 2023: la nuova strumentazione con display TFT

Data di arrivo e prezzo del Kymco Downtown 350GT non sono ancora stati resi noti.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/11/2022