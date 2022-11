EICMA 2022, le novità che vedremo allo stand Kymco

Forte della sua popolarità anche in Italia, Kymco si presenta carica di novità per l’edizione 2022 di EICMA, la fiera tutta dedicata alle due ruote che si svolge dall’8 al 13 novembre presso i padiglioni di Rho Fiera Milano.

AK 550 PREMIUM

Kymco a EICMA 2022: il nuovo AK 550 Premium

Cominciamo con il top di gamma della casa taiwanese, lo scooterone sportivo adatto anche ai lunghi viaggi, e che a EICMA si presenta nella nuova versione Premium: ABS di serie, nuovo profilo dello scudo, parabrezza elettrico più semplice da regolare e una strumentazione digitale più leggibile. Sul fronte tecnico segnaliamo l’arrivo del cruise control, una vera chicca per chi fa tanta strada, il traction control elettronico e l’avviamento con smart key di seconda generazione. Invariata la motorizzazione, il 550 cc da 51 CV con velocità massima di 160 km/h. Arriverà entro l’estate, a un prezzo non ancora comunicato.

KYMCO CV3

Kymco a EICMA 2022: il nuovo CV3 a tre ruote

Anche per la casa coreana è giunto il momento di lanciarsi nel segmento delle tre ruote con il CV3, che viene presentato in anteprima in fiera a Milano. Look avventuroso e stile da crossover, lo stesso bicilindrico da 51 CV del AK 550 con una modalità di guida specifica per la pioggia e tanti dettagli che lo rendono un perfetto compagno di viaggio: sellino posteriore regolabile su tre posizioni, maniglie riscaldabili, cruscotto digitale, ABS e cruise control.

VEDI ANCHE

KYMCO I-ONE X

Kymco a EICMA 2022: lo i-One X elettrico

Scocca l’ora dell’elettrico anche per Kymco, che a EICMA porta il suo primo scooter a batteria, chiamato i-One X, disponibile in tre versioni, di cui una cargo, specifica per le consegne dell’ultimo miglio in città. Motore con potenza massima di 4,2 kW, batteria da 1,75 kWh (con le stesse specifiche di quelle usate da Tesla) per un’autonomia massima di 90 km e 45 km/h di velocità massima. Prezzi che partono da 1.000 euro per la versione cargo fino ai 1.600 di quella più potente.

LE ALTRE NOVITÀ KYMCO

Kymco a EICMA 2022: il nuovo Xciting 400VS

Allo stand Kymco saranno presenti inoltre i MY2023 dei best seller Dink 125 e 150, del Downtown 350GT e il nuovo Xciting 400VS.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/11/2022