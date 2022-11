Kymco CV3: a EICMA arriva il primo scooter tre ruote adventure

A EICMA 2022 Kymco porta il primo 3 ruote, CV3, uno scooter adventure che è equipaggiato col collaudato e performante bicilindrico del maxi AK 550 e una ricca dotazione.

Kymco CV3, il primo tre ruote della casa taiwanese

Dicevamo poco sopra che il motore del nuovo scooter 3 ruote è ereditato dall'AK 550. Si tratta del bicilindrico parallelo da 550 cc raffreddato a liquido capace di 51 CV a 7.500 giri/min e 52 Nm di coppia a 5.750 giri/min. Il motore è dotato di 2 mappe, una a piena potenza, Power, e una che riduce le prestazioni, denominata Rain. Il serbatoio del CV3, invece, è da 15 litri.

Kymco CV3, il primo tre ruote della casa taiwanese: visuale di 3/4 posteriore

Se il motore del CV3 è – almeno quanto a numeri – derivato dall'AK 550, anche il telaio è in alluminio proprio come quello del noto maxi scooter Kymco. Davanti c'è una sospensione telescopica, mentre al posteriore troviamo un braccio oscillante, con le ruote che sono da 13'' all'anteriore e da 15'' al posteriore, con pneumatici rispettivamente in misura 110/70 e 160/60. L'impianto frenante del Kymco CV3 si affida a 3 dischi, uno per ciascuna ruota: da 250 mm su quelle anteriori, da 260 mm sulla posteriore, con un comando a pedale che aziona sia l'anteriore che il posteriore. Il peso a secco del CV3 ammonta a 265 kg e la sella è a 795 mm da terra.

Kymco CV3, il primo tre ruote della casa taiwanese

Luci full LED, strumentazione con schermo TFT da 6'' e sistema di navigazione Noodoe, ma anche sistema keyless, manopole riscaldabili, schianale regolabile su 3 posizioni e sistema di blocco della sospensione anteriore per il parcheggio, col sottosella che è in grado di ospitare un casco integrale al suo interno. Sul fronte degli aiuti elettronici non mancano ABS e cruise control.

Kymco CV3, il primo tre ruote della casa taiwanese

Il Kymco CV3 2023 è disponibile in 3 colorazioni: argento, nero e verde scuro. An cora nessuna informazione sulla data di un possibile arrivo in Italia.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/11/2022