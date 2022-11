A EICMA nuovo Kymco AK 550 Premium: sportività uguale comodità

Per affrontare lunghi viaggi, senza perdere quelle caratteristiche di guida sportiva che tornano buone non appena la strada si fa di nuovo tortuosa. A EICMA 2022 debutta Kymco AK 550 Premium, variante tourer dello scooterone top di gamma del marchio taiwanese. Le novità? Parecchie, e ben mirate.

PROTETTIVO A distinguere l'edizione Premium da Kymko AK 550 standard sono innanzitutto un nuovo profilo dello scudo, studiato per una maggiore protezione sulle lunghe distanze, inoltre un parabrezza elettrico più alto, facilmente regolabile azionando due tasti sul manubrio.

MOTORE Confermata in toto l’ottima base tecnica dell’AK 550: il motore orizzontale da 550 cc e 8 valvole è capace di sviluppare 51 CV e di spingere l’AK 550 oltre 160 km/h effettivi, mentre la trasmissione finale adotta una nuova cinghia che diminuisce ulteriormente la rumorosità e la necessità di manutenzione.

ELETTRONICA L’acceleratore è dotato del sistema di controllo ETS (Electronic Throttle System), noto anche come Ride by Wire, che ora viene utilizzato per gestire il nuovo traction control (TCS), per una maggiore sicurezza alla guida. Il traction control debutta sull’AK 550 Premium insieme al Cruise control, che permette di mantenere la velocità costante soltanto premendo un tasto, rendendo così più rilassanti i lunghi trasferimenti. Di serie anche l'Advanced intelligent brake system (AIBS), soluzione che integra la funzione di ABS anche con l'ABS cornering.

TELAIO Confermata l’ottima ciclistica che ha reso l’AK un mezzo vincente: al telaio in alluminio, a cui è fissato centralmente il motore, si collegano una forcella telescopica idraulica a doppia piastra da 41 mm all’anteriore e un forcellone a monobraccio oscillante in alluminio al posteriore.

DIGITAL KYMCO La strumentazione è stata rinnovata: sempre costituita da 3 quadranti digitali, è ora dotata di una luminosità e una definizione superiori, per essere letta in ogni condizione di luce esterna. I dati sono ben ordinati e il bordo dei quadranti cambia il colore in base al drive mode selezionato. Il display centrale a forma circolare ospita sempre il sofisticato sistema di navigazione e intrattenimento Kymco Noodoe, dotazione dedicata ai veicoli top della gamma Kymco, che si è evoluto negli anni e che permette di connettersi al proprio smartphone e avere la navigazione Turn by Turn sul display.

LAST BUT NOT LEAST Anche il ponte di comando è stato aggiornato, mentre i blocchetti dei tasti al manubrio sono stati ridisegnati per controllare le nuove funzioni. Tutti i pulsanti sono ben posizionati per essere raggiungibili mantenendo le mani salde sulle manopole, senza alcuna possibilità di errore. L’avviamento è sempre con smart key, ma di seconda generazione: scompare il rotore di avviamento e viene sostituito da un pratico tasto centrale di accensione “click and go” che sblocca automaticamente il bloccasterzo elettrico. Le vecchie opzioni fornite dal selettore a manopola sono infine sostituite da pratici bottoni separati e presenti nel retroscudo. Tra le dotazioni di serie, anche le manopole riscaldate che, insieme al parabrezza alto ora comandabile elettricamente, permettono di viaggiare con qualsiasi temperatura esterna.

SUL MERCATO L’arrivo dell’AK 550 Premium è previsto per la prima metà del 2023, il prezzo è in via di definizione.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/11/2022