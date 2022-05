Kymco: il nuovo Agility S 125i è disponibile. Il prezzo

Kymco è pronta per lanciare su strada il nuovo Agility S 125i, il ruota alta per antonomasia della Casa di Taiwan. Il nuovo scooter, rinnovato in molte componenti rispetto al suo predecessore, si presenta con un look più moderno e sportivo, ma anche diverse novità sottopelle.

A COLPO D'OCCHIO Il look del nuovo Agility S 125i si fa più moderno, con un nuovo faro full LED davanti e carene che sono un mix tra linee tese e morbide, mentre cambiano anche i cerchi a 5 razze sdoppiate. Nuovi anche la strumentazione, con un display LCD a 2 quadranti, e il vano sottosella più capiente dotato di presa a 12 V. Nel retroscudo un vano portaoggetti, un gancio per la borsa e una presa USB per la ricarica dello smartphone.

IL MOTORE Anche il monocilindrico 4 tempi da 125 cc cambia e cresce di potenza, fino ai 10,6 CV a 8.500 giri/min, per una velocità massima dichiarata in 90 km/h. Confermato, invece, il serbatoio da 7 litri. I consumi sono dichiarati in 42 km/litro.

Kymco Agility S 125i

CICLISTICA Confermata la ciclistica, con forcella telescopica idraulica da 37 mm e 95 mm di escursione davanti, mentre dietro c'è un monobraccio oscillante con ammortizzatore idraulico regolabile capace di 81 mm di escursione. L'impianto frenante, con un disco da 260 mm all’ anteriore e uno da 240 mm al posteriore, monta pinze a due pistoncini sia davanti che dietro ed è dotato di frenata combinata CBS. Gli pneumatici, con cerchio da 16'' davanti e 14'' dietro, sono rispettivamente 100/80 e 120/80. Le misure, infine, sono di 2.050 x 735 x 1.282 mm, con l'interasse pari a 1.340 mm, mentre l’ altezza sella è di 805 mm.

DISPONIBILITÀ E PREZZO Il nuovo Kymco S 125i è già disponibile al prezzo di 2.790 Euro franco rivenditore (3.270 Euro chiavi in mano con Kymco Care) ed è dotato di bauletto da 33 litri in tinta.

Pubblicato da Michele Perrino, 13/05/2022