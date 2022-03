Fa le rizze senza il Tmax: il video dello stuntman con il Kymco

Di questi tempi fanno tendenza i video da YouTube con la gente che impenna in sella allo Yamaha Tmax (qui la nostra prova). Icona di sportività declinata nel mondo degli scooter, il maxi di Iwata non è però l'unico della categoria a prestarsi ai monoruota. Lo stuntman nel video qui sotto dimostra - anzi ricorda - che quando c'è il talento si può tutto. E che un piccolo Kymco Agility 125 può essere uno strumento forse ancora più valido del Tmax per divertirsi e dare spettacolo.

I VANTAGGI DEL KYMCO La potenza, va detto, conta fino a un certo punto. Con minor peso e passo più corto, il Kymco Agility è in realtà più facile da impennare e da gestire in monoruota rispetto al Tmax. Chiunque abbia qualche annetto sulle spalle lo sa bene, visto che qualche lustro addietro erano i cinquantini MBK Booster a dominare i raduni notturni nei parcheggi. Non di meno il protagonista del video qui sopra ha talento e, soprattutto, ha il buon gusto di esercitarsi in un'area deserta e chiusa al traffico: niente a che vedere con quei pazzi che fanno i numeri in mezzo agli altri veicoli e ai pedoni. Bella bro, ora ti aspettiamo al varco con il Kymco Dink (come nel video qui sotto)!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/03/2022