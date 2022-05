iOnex: il brand elettrico di Kymco sbarca in Italia

La "sussidiaria" elettrica di Kymco arriva in Italia grazie alla collaborazione di KMI S.r.l. del Gruppo Padana Sviluppo

Per il debutto nel mercato degli scooter elettrici Kymco ha creato un brand a sé stante. iOnex è infatti il marchio che Kymco ha sviluppato per diffondere su larga scala i suoi veicoli elettrici. Al momento, i modelli del marchio Ionex sono distribuiti sul mercato taiwanese e saranno presto disponibili anche su quello europeo con una gamma di prodotti attualmente in fase di definizione.

Stand Kymco

UN FORTE LEGAME La distribuzione sul mercato italiano di questa ''spin-off'' targata Kymco è stata affidata a KMI S.r.l. del Gruppo Padana Sviluppo. Con la firma dell’accordo fra le due aziende si rafforza dunque questa storica collaborazione, che ha garantito tanti anni di successo alla Casa di Taiwan. Affidare un progetto di questa rilevanza a una società italiana è una conferma del profondo legame che unisce queste due realtà. Quella di Kymco e KMI S.r.l. è infatti una storia comune lunga ormai trent'anni.

iOnex I-One X

UNA STRATEGIA LUNGIMIRANTE Kymco ha adottato una strategia lungimirante nei confronti dell’elettrico, attendendo pazientemente che mercato e tecnologie fossero mature. Alla naturale vocazione taiwanese verso la componentistica si uniscono le grandi conoscenze di Kymco nel campo della dinamica del veicolo e della mobilità urbana. Con la presentazione dei prodotti visti a EICMA 2021 la gamma iOnex - già ampia e articolata - arriverà presto in Italia grazie a una rete di concessionari dedicati e particolarmente curati. La gamma spazierà tra le proposte sportive e più tradizionali coprendo quindi le esigenze di mercato in forte sviluppo.