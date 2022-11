Kymco Xciting 400VS, il restyling in video da EICMA 2022

Come cambia per il 2023 uno dei modelli Kymco più apprezzati anche da noi: quando arriva e tutti gli aggiornamenti nel video live da EICMA

Debutta a EICMA 2022, nello stand Kymco, il restyling di uno dei modelli più apprezzati in Italia per la sua dinamica di guida e per le sue performance, e che rimangono - fortunatamente - invariate nel nuovo modello. Kymco Xciting 400VS 2023 non presenta infatti novità a livello di ciclistica e di motore, con la conferma dell’affidabile motore G5SC da 400 cc da 36 CV, con una coppia di 38,4 Nm.

Kymco Xciting 400VS a EICMA 2022: visuale laterale

COME CAMBIA FUORI Si presenta invece molto diverso il frontale, con fari Full LED e un look ancora più sportivo. Molto bella la verniciatura bianco opaco dell’esemplare mostrato in fiera, con dettagli rossi dal gusto racing sullo scudo, sulle fiancate e nel colore dei cerchi. La posizione di guida rimane attiva, con un grande parabrezza protettivo davanti, regolabile in altezza.

Kymco Xciting 400VS a EICMA 2022: i fari anteriori Full LED

VEDI ANCHE

TANTA TECNOLOGIA La strumentazione è adesso completamente digitale, con il sistema Noodoe Navigation per muoversi rapidamente attraverso i menu della moto e il comando per attivare o disattivare il controllo di trazione. L’avviamento è keyless, con la chiave comodamente in tasca; dal nottolino centrale si può anche aprire il sottosella, di dimensioni piuttosto generose. L’Xciting rimane un mezzo molto pratico, con un doppio vano nel retroscudo.

Kymco Xciting 400VS a EICMA 2022: la strumentazione digitale

QUANDO ARRIVA, PREZZI Il nuovo Kymco Xciting 400VS 2023 presentato a EICMA arriverà nel 2023, con prezzi in fase di definizione che vi comunicheremo non appena disponibili. Stay tuned!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 09/11/2022