EICMA 2022, Benelli presenta la TRK 800 2023. Video

Di lei abbiamo già visto tanto lo scorso anno in versione semi-definitiva, ma sarà il 2023 l’anno dell’attesissima Benelli TRK 800 esposta al fianco delle altre novità Benelli. L’enduro stradale della casa pesarese è finalmente pronta a mostrarsi in versione definitiva, ecco tutti i dettagli.

Benelli TRK 800 2023, la firma luminosa frontale

La moto esposta 12 mesi fa si ritrova in maniera del tutto invariata a EICMA 2022. La TRK 800 conserva il suo sguardo accigliato, il serbatoio muscoloso e la coda che punta verso l’alto. I cerchi a raggi e le ruote tassellate non lasciano dubbi sulla sua natura doble face, macinatrice di chilometri su asfalto e, perché no, anche quando questo termina.

Benelli TRK 800 2023, la parte posteriore

I dati comunicati lo scorso anno vengono confermati, a spingere la TRK 800 2023 c’è un bicilindrico parallelo frontemarcia raffreddato a liquido, da 754 cc, proposto anche sulla Leoncino 800, con potenza di 76,2 CV (56 kW) a 8500 giri/min e coppia di 67 Nm (6,8 kgm) a 6500 giri/min. La distribuzione è a doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro, doppio corpo farfallato da 43 millimetri di diametro. La frizione con asservimento di coppia e funzione antisaltellamento è in bagno d’olio, il cambio a 6 velocità.

Benelli TRK 800 2023, la sella del passeggero

QUI CICLISTICA Confermato è anche l’inedito telaio a traliccio in tubi con piastra in acciaio ad alta resistenza. Il reparto sospensioni della TRK 800 si conferma di altissima qualità, la forcella upside-down Marzocchi con steli da 50 mm è regolabile in estensione, compressione e precarico molla, con un’escursione di 170 mm, il forcellone in alluminio oscillante collegato al telaio attraverso un monoammortizzatore regolabile nel precarico molla e freno idraulico in estensione, con una escursione di 53 mm (171 mm alla ruota). Brembo firma l’impianto frenante, composto da una coppia di dischi da 320 mm all’anteriore e pinza a quattro pistoncini e al disco posteriore da 260 mm di diametro, con pinza a singolo pistoncino. I cerchi a raggi tubeless da 19’’ all’anteriore e da 17” al posteriore, in lega di alluminio, montano pneumatici 110/80-19 e 150/70-17 Pirelli Scorpion Rally STR. Il peso a secco dichiarato da Benelli è di 226 kg senza accessori mentre l’altezza della sella da terra è di 834 mm.

La TRK 800 2023 segna per Benelli un bel passo in avanti in termine di dotazione tecnologica, infatti, oltre alle luci Full LED l’endurona pesarese può fare affidamento anche su un generoso display TFT da 7 pollici. Il confort è assicurato dalla cura nella protezione aerodinamica, grazie ad un ampio cupolino regolabile, ai paramani e ai deflettori, in grado di proteggere alla perfezione sia pilota che passeggero. Come si confà ad una vera giramondo, la TRK 800 avrà tra gli optional un tris di valige.

Benelli TRK 800 2023, le prese d'aria nel serbatoio

Benelli TRK 800 sarà disponibile in tutte le concessionarie Benelli a partire da metà 2023. Il prezzo è in via di definizione.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 08/11/2022