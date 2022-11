EICMA 2022, le novità Benelli: TRK 800, la TNT e non solo

La star è ancora la Benelli TRK 800, al suo fianco la nuova TRK 702 (in due versioni), la naked TNT 500 e due novità da 250 cc

Benelli è senza dubbio tra i marchi protagonisti di EICMA 2022 dato il numero di novità presentate sotto la luce dei riflettori. Ancora una volta la protagonista è la adventure TRK 800, ora in versione definitiva, al cui fianco saranno esposte le TRK 702 e 702 X, la nuova naked bicilindrica TNT 500 e le due BKX250 in versione adventure e motard.

TRK 800

Benelli TRK 800 2023, visuale di 3/4 anteriore

L’anno scorso s’è fatta ammirare per la prima volta dal vivo, quest’anno la novità più attesa della Casa del Leoncino viene presentata in versione definitiva e (si spera) pronta alla commercializzazione. A livello tecnico non ci sono grossi cambiamenti.

TRK 702 E 702 X

Benelli TRK 702 X, visuale laterale

Al fianco della TRK 800 ci sarà anche la TRK 702, di lei vi avevamo parlato in questo articolo, proposta anche in versione X più votata al fuoristrada grazie alla ruota anteriore da 19 pollici e i cerchi a raggi.

TNT 500

Benelli TNT 500 2023: visuale laterale

Torna una sigla iconica nel listino Benelli, a EICMA arriva la Tornado Naked Twin, già perché del 3 cilindri non c’è più traccia, al suo posto un bicilindrico parallelo frontemarcia di derivazione Leoncino. Le linee sono moderne e muscolose, la cilindrata è quella giusta per fare bene anche in termini di vendite, chissà se anche questa novità della casa pesarese si rivelerà un successo di mercato.

BKX 250

Benelli BKX 250, visuale di 3/4 anteriore

Le moto del segmento A2 stanno suscitando sempre più interesse, a contribuire ci pensa anche Benelli che in questa fetta di mercato ci piazza oltre alle 500 cc anche le più piccole 250 cc. Le ultime arrivate si chiamano BKX 250 e BKX 250 S, una è una adventure per muovere i primi passi nel mondo dell’esplorazione, l’altra un motardino che punta a far divertire tra le curve… sempre senza spendere un capitale.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 08/11/2022